Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a présidé la cérémonie de lancement officiel de la nouvelle presse en ligne "Fadima web TV" dans l'après-midi du mardi 18 février 2025, à Ouagadougou.

Les citoyens ne veulent pas se contenter d'avoir l'information, ils veulent aussi la comprendre. C'est au vu de cette analyse que Fadima web TV est née pour éclairer la population sur les faits. Elle a pour mission d'aller au-delà des faits, car l'information, c'est la réponse à six questions : « qui a fait quoi, où, quand, comment et pourquoi ». Afin de rendre officielle cette chaine web TV, le ministre de la Communication de la Culture des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a présidé la cérémonie de lancement officiel de ladite chaine.

C'était dans l'après-midi du mardi 18 février 2025 au sein l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication (ISTIC). Fadima Web TV est situé en face du lycée Nelson Mandela, au coeur de la ville de Ouagadougou. Elle est un media digital de référence, composé d'une dizaine d'agents proposant des programmes variés dans l'information, l'apprentissage et le divertissement. Au nombre de 7, chaque émission a un rôle à jouer dans la visibilité de la chaine.

L'on peut citer, entre autres, le « Clap Burkina » pour le 7e art burkinabè, la « Géopolis» pour le décryptage des enjeux politiques, la « CulturBox » pour l'immersion dans l'univers des artistes , les « Ils ont marqué l'histoire » pour présenter le portrait des héros burkinabè, les « prolongations pour les analyses et débats sur l'actualité sportive », des « questions d'existence » pour les réflexions aux questions philosophiques et sociétales et le « grand JT recap » pour les synthèses hebdomadaire de l'actualité nationale et internationale.

Le directeur de publication de Fadima Web TV, Yacouba Traoré a révélé que l'objectif de son media est de creuser l'information et savoir comment et pourquoi les faits se sont déroulés. « Mon objectif est de pousser les journalistes à aller au-delà de l'information », a-t-il déclaré.

Le rédacteur en chef de Fadima Web TV, Eugène Kam a expliqué que la nouvelle chaine est un média généraliste d'informations.

Un canal de cohésion social

« Nous piochons presque toutes les informations et analyses d'informations, parce qu'il est important de donner l'information, mais aussi d'analyser, de poser les bases afin que les uns et les autres puissent comprendre et aller à la source d'où le slogan de la chaine qui est, les racines de l'actu », a-t-il expliqué. Le rédacteur en chef a précisé que Fadima web TV se veut être un canal de valorisation et de cohésion sociale pour le Burkina.

Il a indiqué que la chaine est disponible sur toutes les plateformes qui existent au Burkina. Le ministre chargé de la Communication Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, avant de lancer ladite chaine, a félicité le directeur, Yacouba Traoré, pour l'initiative. « Nous sommes venus saluer l'innovation et la créativité, parce que le paysage médiatique burkinabè est totalement ouvert à tous les médias qui voudraient de façon très professionnelle s'implanter, collecter, traiter et diffuser l'information », a-t-il mentionné.

Pour lui, la mission de la nouvelle chaine qui est d'aller découvrir un certain nombre de choses telles que, répondre à la question du comment et du pourquoi, est-ce qu'il apporte de la plus-value aux téléspectateurs et auditeurs. « Dans le contexte auquel nous sommes, nous avons besoin d'avoir des médias qui vont au-delà de l'information factuelle, qui vont auprès des gouvernants, des acteurs de la société civile pour comprendre un certain nombre de phénomènes », a-t-il précisé. Avant de clore ses propos, il a souligné que le gouvernement s'investira dans la dynamique globale d'accompagner le nouveau-né comme les autres médias privés.