Madagascar: Fanainga + - Six ans d'appui à la société civile

Multi-bailleurs

« Une société civile engagée, influente, indépendante, inclusive, qui veille sur la gouvernance démocratique et la citoyenneté, et oeuvre pour le bien-être durable de la population ». C'est la vision adoptée par Fanainga en 2018 et reprise par Fanainga + depuis 2023, comme cette Organisation de la Société Civile (OSC) l'a souligné hier, au Café de la Gare Soarano.

Multi-bailleurs

L'événement organisé en partenariat avec le GIZ, marque un soutien continu à la société civile. Fanainga + est une initiative développée en collaboration avec le ministère de la Pêche et de l'Economie bleue, l'Union européenne, le ministère Fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, le Gouvernement de la Principauté de Monaco et l'ambassade de France, l'Agence française de développement (AFD). Une expérience multi-bailleurs qui montre l'importance accordée à l'émergence d'une société civile forte et structurée à Madagascar. Un appel est lancé à l'endroit de nouveaux partenaires internationaux afin de se joindre à l'initiative et renforcer cette dynamique commune.

Engagement

Plus de 6 milliards d'ariary ont été investis depuis 2018 pour soutenir 61 Organisations de la société civile à travers F+, devenus des acteurs clés du renforcement de la société civile à Madagascar. En 2023, l'initiative est devenue Fanainga+, poursuivant son engagement pour une société influente et indépendante. Avec 202 OSC actives et 106 OSC formées, l'initiative vise à accompagner les organisations pour renforcer leur légitimité et efficacité, tout en promouvant une participation publique. Ses actions basées sur l'intégrité, l'influence et la viabilité, permettent aux OSC de mieux structurer leur engagement en faveur du développement durable et du changement social.

Interface

Selon le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Mahatante, « la société civile joue un rôle fondamental en étant l'interface entre l'Etat, le secteur public et le secteur privé. Il a témoigné de son parcours, affirmant que la société civile lui avait permis de gravir les échelons, passant d'un simple membre de bureau à président d'une organisation continentale. L'ambassadeur de France, Arnaud Guillois a noté « le dynamisme et la créativité de la société civile malgache, mettant en avant son rôle dans les domaines clés tels que l'égalité des sexes, la gouvernance et la préservation de la biodiversité ». Il a réaffirmé l'engagement des partenaires internationaux à soutenir ces actions, malgré le contexte mondial incertain.