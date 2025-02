Burkina Faso: Réalisation d'infrastructures à Ouagadougou - Satisfecit sur les chantiers à Tampouy, Marcoussis, Tanghin...

Une délégation de la commune de Ouagadougou conduite par son premier responsable, Maurice Konaté, en compagnie du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikaïlou Sidibé et des partenaires financiers ont visité des constructions de voiries, des infrastructures éducatives et sportives, mardi 18 février 2025 à Ouagadougou.

Une semaine après sa sortie dans les centralités de Katr Yaar et Grand Est, la commune de Ouagadougou s'est rendue sur différents sites de construction de voiries, de drainage et d'infrastructures éducatives et sportives en cours de réalisation dans plusieurs arrondissements de la ville. Aux arrondissements 3 et 9 où la délégation s'était rendue premièrement, des voiries d'un linéaire de 2,785 km sont en cours d'aménagement dans la centralité secondaire du quartier Tampouy.

Les travaux concernent la rue Gurpila et font la jonction entre la Route nationale 2 (RN2) et le grand rond-point du quartier Marcoussis. Ces réalisations qui s'inscrivent dans le cadre des travaux du Projet de développement durable de Ouagadougou, phase II (PDDO2) connaissent une avancée significative avec un taux d'exécution physique de 85,6%. Entre autres, des caniveaux achevés à l'exception de quelques amorces, des dalettes en cours de pose, les aménagements paysagers et agroforesterie en cours, des travaux de pavage en cours...

Outre ces réalisations, la délégation a visité des travaux d'extension des bâtiments pédagogiques aux lycées municipal de Kilwin et du groupe scolaire public de Tampouy. Des bâtiments pédagogiques à niveaux sont construits en matériaux locaux et prennent en compte les dispositions bioclimatiques pour une efficacité énergétique.

Des infrastructures sportives réalisées

Des mûrs de clôture pleine, des guérites et des parkings ont été également aménagés. A proximité du camp CRS de Tampouy, un pôle sportif a été aménagé. A l'interieur, les investissements ont consisté à réaliser des aires de jeux, d'arènes de luttes et de pétanques, des terrains de sports sans oublier des latrines et une guérite construite. Tous ces travaux dont le taux d'exécution global affiché à 80% sont conduits par les entreprises, Groupement Sol Confort et Decor, SOBEG et COGEB international.

Au quartier Tanghin, les résultats du Projet d'assainissement et de drainage de Ouagadougou (PADO) sont remarquables. Un bassin de rétention du drain est en cours de réalisation. Dans ces lieux de rétention et de drainage de l'eau de la ville, les travaux du projet ont consisté à réaliser un canal trapézoïdal en béton armé, des ouvrages de franchissement, un bassin d'écrêtement de 154 000 m3...

D'un taux d'avancement de 87,30%, les tâches principales constatées par la délégation sur

les lieux concernent un canal revêtu réalisé, des caniveaux posés, d'un périmètre maraicher de 7,24ha sur la ceinture verte... La dernière étape de la visite de la délégation communale et ses partenaires financiers était sur les travaux du Projet d'aménagement et de bitumage de voies urbaines dans la ville de Ouagadougou (PAVO).

En effet, ces travaux d'aménagement et de bitumage ont porté sur un linéaire de 8,305km de voiries et de construction de 21,750km de caniveaux couverts dans les arrondissements 5 et 6 de la ville de Ouagadougou. Le projet a réalisé également 3,021km de voiries resurfacées dans l'arrondissement 10. Débutés le 9 août 2021, le projet a connu des difficultés liées à la libération des emprises, la lenteur dans le déplacement des réseaux concessionnaires, aux remontées d'eau sur certains tronçons....

Des taux d'avancement satisfaisants

Ces contraintes ont contribué au ralentissement des travaux sur les lieux. A l'issue de la tournée, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikaïlou Sidibé, ces chantiers cadrent avec la vision actuelle du gouvernement. Les bâtiments en construction sont futuristes. « Nous sommes dans une optique de rationaliser et de densifier tout ce que l'on fait comme construction publique. C'est vraiment salutaire.

Ce sont des ouvrages qui répondent aux préoccupations et aux besoins réels des populations. Il ne faut pas construire des infrastructures pour lesquelles les populations ne sont pas suffisamment impliquées», a-t-il témoigné. Pour le ministre, le drain de Tanghin est un ouvrage qui entre dans le cadre du schéma directeur du drainage des eaux pluviales de Ouagadougou. Il consiste à lutter contre les inondations dans la ville et permet d'éviter de revivre le scénario du 1er septembre 2009.

L'avancement des travaux sur les différents sites est satisfaisant selon le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté. Ces travaux incarnent avec la vision du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré surtout la réalisation des infrastructures en hauteur. Le plus important, s'est-il réjoui, les centralités permettent de relier des quartiers très lointains. En marge des réalisations, la commune a pris en compte les préoccupations des différentes couches en facilitant l'intégration des femmes et des personnes vulnérables dans ces projets.

Les bénéficiaires, quant à eux, ont salué l'engagement et la détermination des autorités communale et gouvernementale. Pour le président du comité de gestion du plateau omnisport de Tanghin, Amadou Savadogo, les différentes réalisations répondent aux besoins quotidiens des populations. Il a remercié la commune pour avoir contribuer à améliorer le cadre de vie des résidents.