Afrique de l'Ouest: BRVM - Augmentation de 68,125 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des obligations ce mardi 18 février 2025.

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 18 février 2025, la capitalisation du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une augmentation de 68,125 milliards FCFA.

Cette capitalisation est passée de 10 518,771 milliards FCFA la veille à 10 586,896 milliards FCFA ce mardi 18 février 2025. A l'origine de cette hausse, il y a la première cotation des obligations FCTC Croissance Atlantique 6,20% 2024-2029 pour un montant de 91 milliards FCFA.

Il faut dire que dans le cadre du développement de leurs activités, les filiales du groupe Banque Atlantique recherchaient des mécanismes financiers innovants leur permettant de refinancer une partie de leurs portefeuilles de créances détenues sur l'Etat du Sénégal. En vue d'optimiser leurs capacités d'intervention dans un contexte marqué par la hausse de la demande de crédit.

C'est ainsi qu'elles avaient opté pour la titrisation de créances. La diffusion des titres FCTC Croissance Atlantique 6,20% 2024-2029 dans le public a eu lieu le 3 juillet 2024. Au terme de l'opération, 9 100 000 obligations FCTC Croissance Atlantique 6,20% 2024-2029 ont été souscrites au prix de 10 000 FCFA, soit au total 91 milliards FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 45,295 milliards FCFA, passant de 10 678,909 milliards FCFA la veille à 10 724,204 milliards FCFA ce mardi 18 février 2025.

Concernant la valeur totale des transactions, elle a fait un grand bond, se situant à 3,149 milliards FCFA contre 382,097 millions FCFA le lundi 17 février 2025.

Les indices sont, pour troisième journée consécutive en vert. La plus forte hausse est réalisée par l'indice BRVM Prestige avec 0,89%à 121,94 points contre 120,86 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une progression de 0,45% à 144,04 points contre 143,39 points précédemment. Quant à l'indice BRVM composite, il a gagné 0,42% à 285,93 points contre 284,72 points la veille.

Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 865 FCFA) occupe, pour la deuxième journée consécutive la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours devant les titres Total Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 3 065 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 6,54% à 815 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 5,51% à 9 095 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (plus 5,45% à 8 225 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres, Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 6,03% à 1 870 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 3,75% à 385 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 1,87% à 525 FCFA), BOA Sénégal (moins 1,79% à 2 750 FCFA) et Orange Côte d'Ivoire (moins 1,70% à 17 300 FCFA).