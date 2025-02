Togo: Amélioration de la qualité des services mobiles, mais des disparités persistent

L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) a récemment publié les résultats de sa seconde campagne nationale de mesures de la qualité des services mobiles.

Réalisée entre le 2 décembre 2024 et le 21 janvier 2025, cette évaluation concerne les deux opérateurs présents sur le marché : YAS Togo (YAS) et Moov Africa Togo (MAT).

Les résultats globaux indiquent une amélioration générale, bien que des écarts significatifs persistent entre les performances des deux opérateurs, notamment en fonction des zones géographiques.

À l'échelle nationale, YAS affiche un taux de conformité global de 74,43%, contre 55,62% pour MAT. Par rapport à la première campagne de l'année 2024, YAS progresse de 3,75%, se rapprochant progressivement des seuils réglementaires. De son côté, MAT enregistre une amélioration plus marquée de 11,01%, mais demeure encore loin des standards requis.

Le Grand Lomé bénéficie d'une meilleure qualité de service par rapport à l'intérieur du pays. En effet, dans la capitale et ses environs, les taux de conformité atteignent 83,48% pour YAS et 82,14% pour MAT. À l'inverse, dans les localités de l'intérieur, les performances sont plus faibles, avec 72,94% pour YAS et seulement 51,25% pour MAT.

Grand Lomé : un contraste entre voix et internet mobile

Dans la capitale, YAS domine largement MAT sur le service voix avec un taux de conformité impressionnant de 98,21%, contre seulement 55,36% pour MAT. Cependant, pour l'internet mobile en 3G et 4G, la tendance s'inverse :

Internet 3G : MAT atteint 94,05% contre 73,81% pour YAS

Internet 4G : MAT affiche 88,10%, dépassant YAS à 83,33%

Ces résultats suggèrent que, si YAS excelle en matière de communication vocale, MAT se démarque par une meilleure qualité de l'internet mobile dans la capitale.

Dans les localités situées en dehors du Grand Lomé, YAS surpasse son concurrent sur tous les services, aussi bien pour la voix que pour l'internet mobile. Les taux de conformité observés sont les suivants :

Voix : 75,59% pour YAS contre 41,47% pour MAT

Internet 3G : 67,45% pour YAS contre 56,08% pour MAT

Internet 4G : 76,67% pour YAS contre 52,94% pour MAT

Ces chiffres montrent que YAS maintient un niveau de qualité plus stable et performant en dehors de la capitale, alors que MAT reste à la traîne dans ces zones.

Face à cette amélioration continue de la qualité des services mobiles au Togo, l'ARCEP salue les efforts des deux opérateurs et les exhorte à poursuivre leurs investissements pour atteindre les seuils réglementaires.

Si les performances globales s'améliorent, des efforts restent nécessaires, notamment pour réduire les écarts entre le Grand Lomé et l'intérieur du pays et assurer un service optimal à tous les abonnés togolais. L'ARCEP restera vigilante dans son suivi et continuera à veiller à une meilleure qualité des services mobiles pour tous.