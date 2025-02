Maroc: Visite de Rachida Dati - Rabat y voit une confirmation du soutien de la France à la marocanité du Sahara

La ministre française de la Culture a clos une visite officielle de trois jours au Maroc, mardi 18 février. Si elle a été marquée par la signature d'une dizaine d'accords de coopération entre Paris et Rabat dans le domaine de la culture, côté marocain, on en retient surtout le déplacement de Rachida Dati au Sahara occidental, six mois seulement après la reconnaissance par la France de la souveraineté du royaume sur ce territoire très disputé.

Jeux vidéo, cinéma, archives ou encore patrimoine : à l'issue de son séjour au Maroc, la ministre française de la Culture, Rachida Dati, a signé une dizaine d'accords avec son homologue. « En me rendant [dans le royaume], j'avais un objectif : poser des actes, certes, mais aussi et surtout mettre en oeuvre ces engagements dans nos secteurs prioritaires de coopération culturelle », a-t-elle notamment déclaré au terme d'une visite qui s'est faite au pas de course.

En l'espace de trois jours seulement, Rachida Dati a effectivement parcouru plus de 3000 kilomètres, soit la distance aller-retour séparant Rabat, la capitale, de Dakhla, au Sahara occidental, où elle a passé la journée du lundi 17 février. Une journée sur laquelle la ministre est d'ailleurs revenue en conférence de presse, mardi 18 février : « J'ai été très impressionnée : comme vous le savez, je connais le Maroc et l'évolution du développement dans les provinces du Sud est assez impressionnant », a-t-elle commenté à ce propos.

Vive dénonciation de l'Algérie

Côté marocain, la venue sur place de la ministre française de la Culture est vécu comme la preuve définitive du ralliement de Paris à la souveraineté marocaine sur la région. « C'est la première fois qu'un responsable du gouvernement français visite les provinces du Sud du royaume. C'est une confirmation du soutien de la France - qui est un membre permanent du conseil de sécurité de l'ONU - à la marocanité du Sahara », s'est ainsi félicité le ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

À l'inverse, l'Algérie a, elle, vivement dénoncé la visite par la voix de son ministère des Affaires étrangères, la qualifiant de « condamnable à plus d'un titre » et expliquant qu'elle « traduit un mépris insigne de la légalité internationale ». Quant aux indépendantistes du Front Polisario, ils la considèrent comme un « acte hostile et provocateur ».

Lors de sa visite d'État au Maroc au mois d'octobre dernier, Emmanuel Macron avaitréaffirmé le changement de position de la France dans le dossier du Sahara, permettant ainsi la relance du partenariat entre Paris et Rabat.