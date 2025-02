Madagascar: Concert - Samoëla fête ses 30 ans de scène avec faste

À l'occasion de ses trente ans de carrière, Samoëla se produira en plein air au stade de Malacam, le 6 avril 2025, une première depuis 1998. Cet événement coïncidera également avec la quatrième édition du festival Zara-Revy, lancé en 2019.

Après des éditions précédentes au terrain de l'Esca, le choix du Malacam pour ce concert anniversaire vise à raviver une touche nostalgique, rappelant les grandes performances des années passées. Les festivités débuteront à 10 h 00, avec diverses animations jusqu'à 15 h 00, moment où Samoëla montera sur scène pour un live exceptionnel.

En 30 ans de carrière, Samoëla a réalisé deux mille trente-trois spectacles, dont cent un concerts en 2024. Il a produit onze albums studio et six albums vidéo, et a effectué des tournées dans dix-neuf pays. Ses fidèles compagnons, Roger (guitariste et chanteur) et Rainitelo, l'accompagnent depuis 1995, contribuant à la richesse musicale du groupe.

Le concert du 6 avril sera soutenu par deux sponsors officiels, notamment Orange et THB. Les billets sont disponibles en version VIP et standard via la page officielle Messenger de Samoëla, chez Be Mozika Tsiazotafo ou en livraison. Deux scènes seront installées : la première, active de 10 h 00 à 15 h 00, accueillera des animations et des artistes invités surprises, tandis que la seconde, de 15 h 00 à 19 h 00, sera dédiée à la performance live de Samoëla.

Parmi les surprises de cet événement, le retour du musicien Silo aux côtés de Samoëla promet des moments musicaux inédits. Le répertoire prévu comprendra une sélection d'environ cinquante chansons emblématiques, choisies pour susciter la participation active du public.

Si le festival porte le nom de Zara-Revy, ce n'est pas un hasard. Dès son premier album, Samoëla a su captiver le public avec ses chansons engagées et entraînantes. Cette édition spéciale s'inscrit donc dans la continuité logique de son parcours, étant donné que partager (zara) sa musique et faire vibrer (revy) son public est le but.

Avec un répertoire riche et une énergie intacte, Samoëla promet un moment unique où la musique et les souvenirs se mêleront dans une ambiance festive et nostalgique.