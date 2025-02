Madagascar: Open international de Saint-Denis - Zo Andriambololona en or

Belle moisson. La délégation malgache a marqué de son empreinte la neuvième édition de l'Open de Saint-Denis, en remportant quatre médailles, dont une en or, une d'argent et deux de bronze. Ce rendez-vous international, classé Label A par la fédération française de Judo depuis cette année, s'est déroulé samedi et dimanche au dojo régional de Saint-Denis à La Réunion.

La judokate du club Saint-Michel, multiple championne nationale des -78kg et membre de la sélection nationale, Zo Hajanirina Andriambololona, a été l'auteur de l'unique médaille d'or de la Grande Île. Après un parcours sans faute de quatre victoires en autant de combats, elle s'est hissée sur la plus haute marche du podium. La double médaillée d'argent des Jeux des Îles à Maurice en 2019 et à domicile en 2023, a défait depuis le premier tour, à tour de rôle, une Mauricienne, deux Réunionnaises et une judokate de la métropole classée numéro 2.

Engagé dans la catégorie minimes des -60kg, Tafita Randimbisoa a remporté la médaille d'argent malgache. Il a raté de peu la plus haute marche du podium, à deux secondes de la fin du combat, suite à une technique d'enchaînement. Après trois combats avec victoire par ippon, Tafita s'est malheureusement incliné en finale, au bout du suspense, devant l'expérimenté judoka du Saint-Pierre Gabriel Potin, classé cinquième en France. Les deux médailles de bronze ont été ravies par Tojo Randimbisoa et Heriniaina Razafitsiamidy. En finale bronze, il a mené par un wazari et a su garder son avantage jusqu'à la fin du combat face à un Mauricien.

Au combat pour la troisième place, Heriniaina s'est imposé de son côté face à un Réunionnais plus gradé et plus grand que lui. Après la compétition, les judokas de la Grande Île ont encore bénéficié d'un stage de deux jours, les lundi et mardi.