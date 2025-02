Madagascar: Formation - Comment conduire une investigation interne de fraude ?

Suite à la session de prévention de la fraude de 2023, le Cabinet de formation Cecom clôture sa série sur ce sujet en organisant cette fois le thème « Conduire une investigation interne de fraude», qui constitue la suite logique de la première session dédiée à la fraude.

Réaliser une investigation interne de fraude est une nécessité si une allégation de fraude grave est portée contre un membre de votre organisation. Seriez-vous prêt à enquêter et à découvrir la vérité ? Soyez prêt à mener des enquêtes internes. Cette formation présente un guide complet pour définir et atteindre les objectifs de l'enquête : recueillir des preuves, interroger des témoins, préparer des rapports et sanctionner les employés qui commettent des fraudes. Apprenez également à éviter les pièges juridiques qui rendent les investigations internes si dangereuses.

Cette formation s'adresse particulièrement aux participants suivants : auditeurs internes, externes et contrôleurs, investigateurs d'entreprise et autres professionnels spécialisés dans la lutte contre la fraude, détectives et enquêteurs privés, professionnels de l'informatique, chefs d'entreprises et responsables de contrôle, responsables de la gouvernance, de la gestion des risques et de la conformité, avocats, professionnels du droit, ainsi qu'aux institutions chargées de l'application des lois (Bianco, Arai, Samifin...) en matière de fraude.

Méthodes efficaces

Au cours de cette formation de deux jours, les stagiaires apprendront comment déterminer les méthodes efficaces pour organiser et planifier les preuves documentaires et électroniques, reconnaître les droits légaux d'un employé lors d'une enquête, déterminer une approche efficace pour mener à bien un entretien de recherche d'aveu, et déterminer les meilleures pratiques à utiliser lors de la rédaction du rapport d'investigation.

L'animateur intervenant sélectionné est Herisoa Randriantseheno, Certified Fraud Examiner, expert en lutte anti-fraude. Il a plus de 30 ans d'expérience professionnelle en audit, gestion financière, animation d'ateliers, et lutte anti-corruption, et 9 ans d'expérience en matière d'investigation et prévention de fraude. Il a prouvé lors de la première session sa parfaite maîtrise du thème de la fraude et l'assistance a reconnu à l'unanimité sa compétence en la matière.

De plus, cette formation offre un manuel de formation sous forme de PDF par participant, des types de documents nécessaires pour faire une investigation et une assistance hotline de trois mois à tous les participants.

Savoir mener une investigation interne de fraude est un premier pas pour détecter la fraude, pour éviter à l'Entreprise les désagréments pour sa gestion et son image. Il est essentiel d'éviter autant que possible ces situations. Cette démarche permet également de réduire les risques de fraudes variées telles que les falsifications, les faux en écriture, les détournements de fonds publics, et peut constituer une étape décisive dans la lutte contre la corruption et les détournements.