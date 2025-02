Madagascar: Opportunité digitale - Attirer les investisseurs par le numérique

Madagascar mise sur l'innovation numérique pour se positionner parmi les grandes destinations technologiques. En parallèle, le label "Excelia" garantit l'excellence des formations et des services.

Nous devons faire savoir au monde que Madagascar est un acteur fiable et compétent dans le numérique. » Ces mots de la présidente du GOTICOM, Mbolatiana Andriamanantsoa, illustrent l'ambition du pays. Madagascar entend devenir une référence en matière de technologies et d'innovation.

Avec le lancement de «Choose Digital Madagascar», le pays cherche à mettre en avant son potentiel auprès des investisseurs et des entreprises du numérique. L'événement officiel se tient aujourd'hui à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo (CCIA), à Antaninarenina. Le Groupement des Opérateurs des Technologies de l'Information et de la Communication (GOTICOM) s'associe au Ministère du Numérique, des Postes et des Télécommunications, au Ministère de l'Industrie et du Commerce, ainsi qu'à d'autres partenaires clés.

Longtemps reconnu pour ses services d'externalisation, Madagascar ambitionne désormais de bâtir une véritable industrie technologique. « Nous avons des ingénieurs et des développeurs talentueux, mais notre potentiel reste méconnu. Avec 'Choose Digital Madagascar', nous voulons montrer que notre pays est un choix stratégique pour les entreprises du numérique, » déclare un entrepreneur du secteur.

Soutenu par le gouvernement et des partenaires internationaux, le projet vise à structurer et promouvoir l'écosystème numérique malgache à l'échelle mondiale. Grâce à une identité forte et à un réseau d'acteurs engagés, Madagascar souhaite séduire les investisseurs à la recherche d'opportunités en Afrique et dans l'océan Indien.

Vision

Un secteur numérique compétitif repose sur des talents qualifiés. C'est pourquoi Madagascar mise sur la formation avec le label Excelia Digital Academy, garant de la qualité des cursus dédiés aux métiers du digital.

Pour de nombreux jeunes, cette initiative représente une véritable opportunité. Rija, 22 ans, étudiant en développement web à l'université ENI de Fianarantsoa, partage son enthousiasme : « J'adore coder. Travailler pour une grande entreprise tech est un rêve. Avec ce label, j'espère que les recruteurs feront davantage confiance aux formations malgaches. Cela pourrait nous ouvrir des portes à l'international, même sans partir. »

En plus de valoriser l'enseignement, le label Excelia vise à garantir la qualité des services numériques malgaches. L'objectif est double: attirer les investisseurs et offrir aux jeunes talents des perspectives d'avenir solides.

Grâce à ces initiatives, Madagascar entend retenir ses compétences et bâtir un secteur numérique compétitif, capable de rayonner à l'international. L'avenir du numérique malgache est en marche. La conviction est forte : le talent est là, il ne reste plus qu'à le faire briller.