Madagascar: Trois décennies de succès sans discontinuer

Samoëla, de son vrai nom Samoela Rasolofoniaina, est une figure incontournable de la scène musicale malgache depuis plus de 30 ans. Avec son groupe, il consacre en moyenne dix heures par jour à la musique.

Samoëla a grandi dans un environnement où la musique était omniprésente. Son père, professeur de musique classique et chef de chorale, lui a transmis une sensibilité artistique dès son plus jeune âge. Mais c'est à travers le scoutisme qu'il découvre réellement son amour pour la musique et le partage avec le public. À 15 ans, il fait ses premiers pas en tant qu'animateur musical au sein des scouts, une expérience qui va façonner son style et sa vocation.

Après des études en marketing à l'ISCAM, Samoëla ne se contente pas de créer un simple groupe musical, il fonde une véritable entreprise de production musicale. Entouré de collaborateurs talentueux comme Roger, Rainitelo et Tody, il produit ses premières chansons pour d'autres artistes. Son premier titre célèbre, «Afaka mama», n'est d'ailleurs pas interprété par lui-même.

Initialement peu convaincu par son charisme vocal, il hésite à interpréter ses propres compositions. Mais, encouragé par son groupe, il se lance et impose peu à peu son style si particulier, mêlant observation sociale et créativité musicale.

Travail minutieux

Contrairement à ce que certains pensent, les chansons de Samoëla ne sont pas autobiographiques. Il puise son inspiration dans la société, capturant des tranches de vie et des scènes du quotidien qu'il transforme en mélodies percutantes. Chaque album est le fruit d'un travail minutieux où il consacre du temps à la création, peaufinant chaque note et chaque parole.

Parmi ses plus grands succès, «Rava» reste un titre emblématique qui lui a permis de faire une tournée de trois ans avec un seul clip. Son autre chanson culte, «Hafaliana», s'est imposée sans même passer par un matraquage médiatique, preuve de son impact direct sur le public.

Toujours aussi actif, Samoëla et son groupe préparent plusieurs événements majeurs cette année. Le prochain grand rendez-vous est le concert Zara-revy, prévu le 6 avril 2025 au Malacam Antanimena. Mais ce n'est que le début d'un programme chargé : une tournée dans le Grand Sud de Madagascar en mai et juin, suivie d'un concert à Paris le 13 septembre, avant de s'envoler pour le Canada et l'Allemagne.

Pour ses fans, ces concerts s'annoncent comme des moments inoubliables, célébrant non seulement la musique mais aussi le parcours exceptionnel d'un artiste qui, après 30 ans de carrière, continue de marquer la scène musicale malgache.