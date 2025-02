Tunisie: DigiHealth Tour - L'initiative qui réinvente la santé numérique au pays

Le mardi 18 février 2025, lors de la séance de clôture du projet DigiHealth Tour Tunisia, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a souligné l'importance de la numérisation globale dans l'amélioration de la gouvernance et de la gestion hospitalière. Ce projet vise à garantir une gestion plus efficace et à renforcer la performance des établissements de santé. Le ministre était accompagné d'Alexandre Arrobbio, Représentant Résident de la Banque mondiale pour la Tunisie.

Le projet DigiHealth Tour Tunisia, lancé en novembre 2023, a traversé toutes les régions du pays. Plus de 2000 professionnels de la santé y ont participé à des rencontres interactives. Ces événements ont permis de cerner les défis du secteur, d'échanger des expériences et d'encourager l'intégration des systèmes d'information de santé, ouvrant ainsi la voie à une transformation digitale profonde.

Le ministre a insisté sur le fait que la transformation numérique ne constitue pas une option, mais un processus dynamique et durable qui nécessite un suivi et une évolution constants. Il a également mis en avant l'importance de l'intelligence artificielle pour affiner les diagnostics médicaux et améliorer la prise de décision clinique, tout en soulignant l'enjeu crucial de la cybersécurité pour la protection des données personnelles des patients.

Pour renforcer la numérisation du secteur de la santé, plusieurs recommandations ont été avancées. Il est essentiel de généraliser l'usage des solutions numériques et de simplifier leur déploiement et leur utilisation dans les établissements de santé. Il convient aussi de renforcer la formation continue des professionnels de santé afin de garantir leur adaptation au système numérique et leur intégration réussie dans l'environnement digital. Par ailleurs, il est indispensable d'améliorer les dispositifs de cybersécurité pour protéger les données de santé et garantir la confidentialité des informations personnelles des patients. Enfin, l'exploitation de l'intelligence artificielle dans l'analyse des données médicales permettra d'optimiser les décisions thérapeutiques.

Ce projet bénéficie du soutien financier et technique de la Banque mondiale, de l'Agence Française de Développement, de l'Union Européenne, de la GIZ, de l'UNICEF, de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du projet "Santé", en partenariat avec l'Ambassade des États-Unis. Ces acteurs jouent un rôle clé dans l'implémentation de la numérisation et de la gouvernance dans la gestion hospitalière.