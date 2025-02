Tunisie: Hasna Jiballah - « Les sociétés communautaires, un véritable paradis fiscal... »

La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, chargée des sociétés communautaires, Hasna Jiballah, a déclaré ce mardi que de nombreux économistes qualifient ces entreprises de "paradis fiscal", en raison des avantages fiscaux inédits qu'elles offrent. Elle a précisé que leur financement est accessible via 11 institutions financières. Ces déclarations ont été faites lors d'un forum régional sur les sociétés communautaires à Tataouine, en présence du gouverneur de la région, Amir Gabsi, ainsi que de nombreux cadres locaux et régionaux, dirigeants et adhérents de ces entreprises.

Dans une déclaration accordée à l'Agence TAP, la secrétaire d'État a souligné que la mauvaise communication autour de ces entreprises a freiné leur développement à Tataouine par rapport aux autres régions. Elle a expliqué que les autorités locales, avec l'appui du ministère, travaillent désormais à corriger cette perception et à accélérer l'implantation de ces projets.

"Nous serons partenaires dans ce processus à travers divers canaux de sensibilisation et avec l'appui d'experts afin d'aider la région à investir dans plusieurs secteurs prometteurs", a-t-elle affirmé, mettant en avant l'engouement croissant des acteurs locaux pour ce modèle économique.

Elle a également souligné que les sociétés communautaires développées à l'échelle régionale affichent une vision ambitieuse et structurée, leur permettant d'apporter une réelle valeur ajoutée au tissu économique local et régional.

Selon elle, 147 sociétés ont déjà obtenu leur identifiant fiscal, dont 42 ont bénéficié de financements dépassant 13 millions de dinars à l'échelle nationale. Elle a également précisé que les banques sont prêtes à soutenir ces initiatives, bien que certaines attendent une augmentation du plafond de financement, qui pourrait passer de 300 000 dinars actuellement à 1 million de dinars.

Hasna Jiballah a insisté sur le fait que ces entreprises peuvent être créées dans tous les secteurs, y compris ceux à fort potentiel comme l'intelligence artificielle et les technologies modernes. Elle a ajouté qu'elles constituent un levier stratégique pour le développement local et régional, avec des impacts économiques et sociaux significatifs. Elles pourraient ainsi contribuer à réduire le chômage, créer des emplois dignes pour les Tunisiens et freiner l'émigration clandestine en offrant des opportunités adaptées aux spécificités de chaque région.

Lors du forum, Mustapha Ben Yahia, chargé de mission au cabinet du ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, a présenté un exposé intitulé "Les entreprises citoyennes : entre dimension économique et sociale".

Enfin, cette rencontre a permis aux participants d'échanger directement avec la secrétaire d'État sur les aspects juridiques, les avantages financiers et les procédures de création de ces entreprises, ouvrant ainsi la voie à une meilleure appropriation de ce modèle économique innovant.