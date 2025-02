Algérie: Signature de plusieurs contrats de partenariat pour exporter des produits algériens vers l'Arabie saoudite et la Mauritanie

Alger — Plusieurs contrats de coopération et de partenariat ont été signés, mardi à Alger, par des opérateurs économiques algériens et leurs homologues d'Arabie saoudite et de Mauritanie, en vue d'exporter des produits algériens vers ces deux pays.

La cérémonie de signature s'est déroulée au niveau de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), sous la supervision du ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Mohamed Boukhari, du ministre des Transports, Saïd Sayoud, du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa, et du Conseiller auprès du président de la République, chargé du commerce, de l'approvisionnement, du contrôle et de l'import-export, Kamel Rezig, ainsi que de l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, Amine Sid, de l'ambassadeur de Mauritanie en Algérie, Sidi Mohamed Abdallahe, et de l'ambassadeur d'Arabie saoudite en Algérie, Abdullah bin Nasser Al-Bussairy.

Neuf contrats ont été signés entre des opérateurs économiques algériens et mauritaniens, portant notamment sur l'exportation des produits agricoles, des matériaux de construction, de l'électroménager, des détergents et d'équipements électriques, ainsi que des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques.

Un autre contrat a également été signé pour l'exportation de produits agricoles algériens vers le Royaume d'Arabie saoudite, qui sera une destination pour d'autres marchandises algériennes après l'ouverture d'une nouvelle ligne aérienne pour l'exportation.

Dans ce cadre, les ministres et la délégation les accompagnant ont donné, au niveau de l'Aéroport international Houari-Boumediène, le coup d'envoi de l'exportation d'une première cargaison de produits agricoles destinée au Royaume d'Arabie saoudite et d'une autre cargaison à destination de Montréal (Canada).

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Boukhari a affirmé que la signature de ces contrats et l'approbation d'une série de facilités au profit des exportateurs, s'inscrit dans le cadre des mesures prises par l'Etat en vue de diversifier l'économie et d'augmenter le volume des exportations hors hydrocarbures.

Le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Arabie saoudite avait atteint 536 millions de dollars durant les sept premiers mois de 2024, contre environ 135 millions de dollars d'échanges avec la Mauritanie durant la même période, a indiqué le ministre, estimant que ces chiffres "ne reflètent aucunement les capacités humaines et matérielles de ces pays", invitant, par là même, les opérateurs économiques à "adhérer activement" à cette démarche visant à augmenter le volume des échanges commerciaux.

L'ambassadeur saoudien, a, quant à lui, indiqué dans une déclaration à la presse, que la nouvelle ligne pour l'exportation de marchandises entre l'Algérie et l'Arabie saoudite, apportera une valeur ajoutée à l'activité économique entre les deux pays, notamment après la création du Haut Conseil de coordination algéro-saoudien en 2023.

Le diplomate a également souligné que le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Arabie saoudite connait une hausse notable ces dernières années, estimant que les capacités des deux pays leur permettent d'augmenter davantage le niveau de ces échanges.