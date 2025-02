Soudan: Al-Ata a la Region d'Addaba - Nous continuerons à enseigner à l'ennemi et aux pays conspirateurs des leçons de patriotisme

Addaba — Le commandant en chef adjoint Gen Yasser Al-Atta et le Lit-Gen Mohamed Osman Al-Hussein, chef d'état-major, gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minawi, superviseur général des forces conjointes, le général Sibair Mohamed Ali, chef du service de renseignement militaire, et le général Mohamed Abbas Al-Labib, directeur général adjoint du service national de renseignement, ont inspecté les forces stationnées dans la localité d'Ad-Dabba.

Le Lit-Gen Al-Atta a félicité les participants pour les victoires remportées par l'armée soudanaise sur tous les fronts des combats, et a souhaité la bienvenue aux citoyens de l'État du Nord et à tous les combattants du peuple soudanais.

Il a ajouté : « Ceux qui disent que nous serons un gouvernement parallèle, nous les combattrons sur chaque centimètre carré du territoire soudanais, et ils doivent savoir que la nation soudanaise a des lions aux crocs et aux griffes puissants, et qu'ils continueront jusqu'à ce que la victoire soit totale. »

Il a salué la coordination en cours pour enseigner à l'ennemi et aux pays conspirateurs des leçons de patriotisme et que le peuple soudanais est devenu l'armée de la nation soudanaise, expliquant qu'il y a une autre victoire, qui est la victoire de la conscience du lien de la nation soudanaise sans racisme et régionalisme, pour écrire la constitution de l'égalité entre les fils d'une seule nation, « Nous sommes tous Soudanais, nous mangeons de son argile et de sa terre. »

De son côté, le superviseur général des forces conjointes, Minni Arko Minawi, gouverneur de la région du Darfour, a annoncé que les fils du peuple soudanais sont les fils de l'indépendance et du cinquante-sixième État pour hisser à jamais la dignité et le drapeau du Soudan et la dignité de son peuple.