Soudan: Les forces armées annoncent le contrôle de la région d'Al-Dashoul au Sud-Kordofan

Kadugli — Les forces armées et leurs forces d'appui ont pu libérer mardi la région d'Al-Dashoul dans l'État du Kordofan du Sud sur la route Kadugli-Daling.

Le gouverneur Mohamed Ibrahim Abdel Karim a déclaré dans des déclarations à la presse que les forces armées ont pu contrôler la région de Dashoul et l'annexer à la patrie du Mouvement populaire de libération du Soudan-Armée populaire de libération du Nord-Soudan (SPLM-N Al-Hilu),

Le Maj-Gen Faisal Mukhtar Al-Sayer, commandant de la 14e division d'infanterie, a annoncé que les fils de la 14e division d'infanterie et les forces d'appui du Service de Renseignements Généraux, de la police et des forces mobilisées avaient libéré la région d'Al-Dashoul des mains des voyous du SPLM, située à environ 75 kilomètres de la ville de Kadugli, après avoir mené des combats acharnés au cours desquels l'ennemi a été détruit et ils ont subi de lourdes pertes en vies humaines et en biens. Il a promis des victoires futures et la réalisation du slogan « Une armée, un peuple », mettant l'accent sur la poursuite et la destruction des rebelles des deux côtés, le SPLM-N Al-Hilu et les Forces de rebelles FSR, et le nettoyage et la restauration de tous les sites.