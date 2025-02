Soudan: La Commission d'Aide Humanitaire lance des convois d'aide humanitaire vers les zones récemment libérées

Port Soudan — La Commission d'Aide Humanitaire a lancé mardi des convois d'aide humanitaire à destination des États d'Al-Jazeera, du Nord-Kordofan, de Khartoum et de la région du Nil Bleu, en présence de membres du mécanisme technique pour les urgences humanitaires.

La commissaire à l'aide humanitaire, Mme Salwa Adam Benya, a déclaré mardi dans des déclarations à la presse au terrain de défense aérienne de Port-Soudan que l'aide est destinée aux zones récemment libérées par les forces armées et les forces de soutien, et qu'elle vient répondre aux besoins des citoyens retournant dans leurs régions.

Elle a ajouté que l'aide consiste en une subvention de farine fournie par la Northern Cement Production Company, en plus de la nourriture et du matériel d'abri soutenus par la Commission d'aide humanitaire, qui ont été distribués à plusieurs États, soit 1 614 tonnes de divers matériaux pour Khartoum, 700 tonnes pour l'État du Nord-Kordofan à Umm Rawaba, 700 tonnes pour l'État d'Al-Jazeera et 850 tonnes pour l'État du Nil Bleu.

Elle a souligné que 30 000 paniers alimentaires ont été distribués au cours de la période récente aux différents États, fournis par le Centre Roi Salman pour le Secours, et elle a remercié tous les pays qui ont fourni de l'aide aux citoyens et aux donateurs nationaux, soulignant que toute l'aide qui parvient à la Commission sera livrée immédiatement aux citoyens ciblés.

Elle a indiqué que les besoins du retour des citoyens diffèrent, c'est pourquoi la Commission renouvelle la définition des besoins et en informe les donateurs. Elle a souligné la grande contribution apportée par l'État, notamment dans les opérations et les coûts de préparation et de transport des convois et les exonérations douanières estimées à des milliards de dollars.

La commissaire à l'aide humanitaire a indiqué qu'une quantité supplémentaire d'aide se trouve dans le port, en cours de déchargement, et sera envoyée aux États et régions libérés.

Elle a déclaré que les organisations des Nations Unies affirment qu'il y a une famine, indiquant que cette affirmation est politique et fausse, soulignant la grande production agricole du pays.