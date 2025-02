Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre le président de la République islamique d'Iran

Téhéran — Le Ministre des Affaires Etrangères Dr. Ali Youssef s'est reuni mardi soir avec Son Excellence Dr. Masoud Pezeshkian Président de la République islamique d'Iran

Le Ministre a transmis les salutations et l'appréciation de Son Excellence le Président du Conseil de Souveraineté au Président iranien, et lui a adressé une invitation à visiter le Soudan, et lui a remis un message écrit de Son Excellence exprimant l'appréciation des dirigeants soudanais pour les dirigeants et le peuple iraniens et leur appréciation pour les relations bilatérales distinguées entre les deux pays amis.

Le ministre a exprimé ses remerciements pour le soutien de l'Iran au Soudan dans son épreuve actuelle, et a fourni une explication du contexte et de l'évolution de la situation au Soudan, des grands progrès réalisés par les forces armées soudanaises et les forces qui les soutiennent, et de leur résolution imminente de la rébellion dans toutes les régions du pays.

De son côté, le président iranien a renouvelé la position de son pays en soutien au Soudan, et a souligné la fermeté et la continuité de cette position, qui incarne les relations fraternelles entre les deux pays, qui sont revenues en force après une pause.

Il a promis d'accepter l'invitation de visiter le Soudan au moment opportun, demandant que ses salutations soient transmises aux dirigeants soudanais.\ OSM