Soudan: Al-Eaysir - La milice de soutien rapide est incontestablement au sommet du trône du crime international, et il n'y a pas de place pour l'impunité

Port Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information et porte-parole du gouvernement, M. Khaled Ali Al- Eaysir a déclaré que les expressions de désapprobation ne suffisent plus à éveiller la conscience humaine face à ces crimes commis par des groupes de mercenaires soutenus de l'étranger, et qu'elles nécessitent la classification de la milice rebelle - Forces de Soutien Rapide (FSR) comme une organisation terroriste, en raison de toutes les formes de crimes qu'elle commet et qui sont incompatibles avec les valeurs humaines et religieuses et les lois internationales.

Il a souligné dans un communiqué de presse que les crimes de la milice contre les citoyens d'Al-Gitaina et des villages du Nil Blanc ne resteront pas impunis et qu'il n'y a pas de place pour l'impunité.

Il a souligné que les dernières manifestations de violence systématique contre des civils sans défense visaient la population des villages de l'État du Nil Blanc.

Il a ajouté : « Si les valeurs de référence internationales pour l'imposition de sanctions contre les milices et le terrorisme sont basées sur des positions conformes aux normes de criminalité, alors la milice FSR a incontestablement dominé le trône de la criminalité internationale, en raison des menaces qu'elle a imposées à la vie des civils soudanais. »

S'il y a un mot à dire sur le sort des criminels, il n'y a pas de place pour eux ni pour les milices au Soudan, et tous ces crimes se retourneront contre leurs auteurs et leurs sponsors locaux, régionaux et internationaux.

Salutations à la ténacité et à la bravoure du peuple soudanais, miséricorde et pardon pour les martyrs de la Bataille de la Dignité, prompt rétablissement aux blessés et retour des disparus.

Le porte-parole officiel du gouvernement a confirmé que la volonté soudanaise est capable et déterminée à vaincre les milices « jusqu'au dernier mercenaire », et qu'il n'y a certainement pas de place pour l'impunité.