Afrique Centrale: Est de la RDC - Après la prise de Bukavu, le M23 poursuit sa progression au Sud-Kivu

Après s'être emparé de Bukavu, la capitale du Sud-Kivu, ce week-end, le groupe armé soutenu par le Rwanda poursuit son offensive. Ce mardi 18 février, il s'est notamment emparé de Kamanyola, une autre localité de la province où l'armée congolaise et les forces burundaises qui leur prêtent main forte s'étaient installées.

Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda poursuivent leur offensive dans l'est de la RDC. Après avoir pris Bukavu, la capitale de la province du Sud-Kivu, ce week-end, ces derniers sont entrés, mardi 18 février, dans Kamanyola, une localité située à une cinquantaine de kilomètres au sud où l'armée congolaise et les forces burundaises qui leur prêtent main forte s'étaient installées.

Selon plusieurs sources locales, des affrontements à l'arme lourde et à l'arme légère qui ont duré plus d'une heure ont éclaté en fin d'après midi entre combattants du M23 et troupes burundaises. Après quoi, les soldats burundais ont été aperçus quittant Kamanyola centre en direction de la plaine de la Ruzizi.

L'armée congolaise, quant à elle, s'était déjà repliée plus au sud, à Uvira. Toujours selon des sources locales, le calme était revenu mardi soir. Poste frontière avec le Rwanda et sur la route du Burundi, Kamanyola est une localité importante dont 80 % de la population avait fui les jours précédents.

Inquiétude à Lubumbashi

Si cette progression du M23 préoccupe l'ensemble des Congolais, les habitants de Lubumbashi, la deuxième plus grande ville de RDC située dans le sud-est du pays, se montrent particulièrement inquiets et appellent le gouvernement à tout faire pour restaurer l'intégrité territoriale. Dans le centre-ville, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est est effectivement au coeur de toutes les conversations, rapporte notre correspondant sur place Joseph Kahongo.

« Je suis très inquiet face à la peine infligée à nos concitoyens dans l'est de la RDC », déclare ainsi Aaron Mwamba, chauffeur de taxi. Responsable politique dans l'opposition, Serge Mukendi est, lui aussi, touché par les nouvelles du front et appelle le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent.

« Politiquement, il y a beaucoup de choses à dire sur la situation, mais en tant que citoyen, j'ai d'abord de la compassion pour nos compatriotes qui perdent la vie de façon inacceptable. Il est temps que nos dirigeants prennent leurs responsabilités ! », affirme-t-il. Quant à ce jeune Lushois, lui explique que l'inquiétude qui grandit en ville est liée à la confiance dans l'armée congolaise. « On ne sait pas où est-ce que cette rébellion va s'arrêter et, surtout, on n'a aucune idée de ce que peuvent donner les initiatives du gouvernement », confie-t-il.