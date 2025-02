Bénin: Face à la multiplication des attaques contre l'armée dans le nord, l'état major revoit sa stratégie

Les meurtrières attaques terroristes de ces dernières semaines contre les forces de défense et de sécurité béninoises conduisent le gouvernement et la hiérarchie militaire à revoir le dispositif de riposte « Mirador » lancé en 2022 pour contrer la menace. RFI a appris que le général de division Fructueux Gbaguidi se trouvait de nouveau dans le nord du pays depuis ce mardi 18 février.

Si aucune information n'a été donnée ni sur ses raisons, ni sur sa durée, le déplacement du général de division Fructueux Gbaguidi dans le nord du Bénin est le deuxième qu'il effectue sur place en l'espace de deux mois seulement, puisque celui-ci s'y était déjà rendu à la fin du mois de décembre.

Il intervient aussi et surtout après les attaques terroristes qui ont visé l'armée béninoise dans la région depuis le début de l'année et qui ont fait au moins 45 morts parmi les soldats : celle du 8 janvier au Point Triple d'une part - 35 morts -, celle du 14 février dans le parc du W de l'autre - six morts de sources béninoise, huit si l'on en croit le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM) qui a revendiqué l'assaut -, et enfin celle du 21 janvier à Tamaloussi dont on a appris l'existence il y a quelques jours seulement - elle aurait fait cinq morts -, sans compter une autre attaque encore lundi dernier qui, elle, a été repoussée.

Des experts militaires étrangers à Cotonou

Alors que plusieurs experts estiment que les groupes jihadistes qui opèrent dans le nord du Bénin auraient désormais changé de stratégie, l'armée a, elle, pris la décision d'y procéder à une révision de son dispositif depuis le coup dur du 8 janvier. Dans cette perspective, des experts étrangers sont notamment arrivés à Cotonou dimanche 16 février pour auditer le dispositif « Mirador », selon des informations de RFI.

Une fois leur diagnostic posé et les ajustements du général Fructueux Gbaguidi effectués, il restera alors au Bénin à mettre en place une collaboration avec le Burkina Faso et le Niger en vue d'élaborer une stratégie militaire commune face au terrorisme jihadiste dans la zone.

Si le président béninois Patrice Talon avait initié une première démarche en ce sens lors d'un déplacement à Ouagadougou il y a deux ans, les relations se sont toutefois largement tendues depuis entre le Bénin et ses deux voisins, notamment à la suite du coup d'État contre le président nigérien Mohamed Bazoum à Niamey en juillet 2023.