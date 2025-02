Algérie: Oman - Les expériences réussies au pays ouvrent davantage d'opportunités de coopération bilatérale

Le Gouverneur de Musandam (Sultanat d'Oman), Sayyid Ibrahim Said Al Busaidi, a déclaré, mardi, que "les expériences réussies en Algérie" dans différents domaines ouvrent davantage d'opportunités pour la coopération et l'échange d'expériences entre les deux pays frères.

"Les efforts déployés par l'Algérie pour développer de nombreux secteurs, à travers la réalisation de plusieurs projets importants, représentent autant d'expériences réussies, fondées sur un modèle de développement qui encourage à multiplier les possibilités de travailler ensemble pour réaliser un meilleur développement", a-t-il déclaré à l'APS à l'issue d'une rencontre de presse organisée dans le Gouvernorat de Musandam au profit de professionnels des médias de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie.

"Nous avons constaté, ces dernières années, que l'économie algérienne est en pleine croissance et cela nous conforte dans l'idée que l'investisseur algérien est en mesure de contribuer à la relance de l'économie touristique, et de l'investissement à Oman, en général", a-t-il encore indiqué, soulignant que la volonté de renforcer les relations et de rapprocher les deux pays frères, au cours des derniers mois, s'est traduite par "l'intensification des échanges d'expériences entre membres des gouvernements algérien et omanais en matière d'investissements, une intensification qui donnera prochainement lieu à des échanges plus larges dans différents domaines".

Pour sa part, Saeed Al Ameri, responsable des délégations de médias et de missions étrangères venues de différents pays, a indiqué que le ministère de l'Information du Sultanat d'Oman a prévu, pour cette semaine, un programme riche et varié, destiné à mettre en valeur les atouts touristiques, culturels et historiques du pays, dans les gouvernorats de Musandam, d'Adh-Dhahira et d'Al Buraimi, et à faire découvrir les projets de développement vitaux à travers lesquels le Sultanat entend mettre en valeur l'héritage culturel du pays.