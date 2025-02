Algérie: Merad souligne l'importance d'améliorer et de moderniser les services des structures publiques administratives

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad a mis en avant, mardi à Alger, l'importance d'améliorer et de moderniser les services des structures publiques administratives au niveau local, indique un communiqué du ministère.

Présidant au siège du ministère, la cérémonie d'installation du directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques, M. Karim Rekkam, du directeur général de la modernisation, des documents et des archives, M. Ammar Bouderbala, ainsi que du délégué national à la sécurité routière, M. Djamel Younsi, M. Merad a appelé à "définir une nouvelle vision au niveau de chaque structure, en vue d'améliorer la performance et de poursuivre les efforts des pouvoirs publics, notamment en matière de renforcement des libertés publiques".

Il s'agit aussi d'alléger les procédures au profit des citoyens, d'améliorer et de moderniser les services des structures publiques administratives au niveau local et de procéder à la mise à jour globale du dispositif juridique du secteur en veillant à l'adapter aux enjeux actuels", a ajouté M. Merad.

Le ministre a indiqué, à cette occasion, que "les nouvelles nominations ont pris en compte la promotion interne basée sur l'expérience, tout en confiant aux jeunes cadres ayant prouvé leur compétence des postes de responsabilité, en application des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune". Des critères, a-t-il dit, qui devront "accélérer la cadence de prise en charge des différents dossiers sectoriels".

Merad a également insisté sur la nécessité d'"accélérer le processus de numérisation du secteur, notamment au niveau des Collectivités locales et de parachever les différents chantiers ouverts au niveau central, et ce en coordination étroite avec le Haut-Commissariat à la numérisation".

Vu le caractère prioritaire de la question de la sécurité routière, le ministre a instruit le nouveau délégué national "d'actualiser et d'enrichir la stratégie nationale de la sécurité routière, en y associant tous les acteurs concernés".

Il a, en outre, appelé à "renforcer l'action de sensibilisation, au regard de son importance et son impact, notamment durant le mois sacré de Ramadhan et la période estivale, et à redoubler d'efforts en vue de contribuer à limiter les accidents et à préserver les citoyens", selon la même source.