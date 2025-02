Algérie: Attaf salue le 'haut niveau' de coordination entre le pays et le Mozambique au Conseil de sécurité

Maputo — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a salué, mardi à Maputo, le "haut niveau" de coordination entre l'Algérie et le Mozambique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU au service de l'Union africaine (UA) et des causes africaines, remerciant ce pays pour son soutien lors des dernières élections, tenues à l'occasion du 38ème sommet de l'Union.

"Je suis envoyé par le président de mon pays au Mozambique pour trois principaux objectifs: le premier est pour remercier le Mozambique pour son aide durant les dernières élections à l'Union africaine et pour exprimer aussi au président Daniel Chapo à quel point nous étions fiers d'avoir travaillé avec le Mozambique au Conseil de sécurité, atteignant un très haut niveau de coordination à servir l'Union africaine et les causes africaines", a-t-il déclaré à la presse au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République du Mozambique, M. Daniel Francisco Chapo.

Attaf a affirmé avoir exprimé au président mozambicain sa "satisfaction" de l'évolution des relations bilatérales dans tous les domaines prioritaires, identifiés ensemble.

Il a souligné, dans ce contexte, qu'il avait été, également, porteur d'un message sur la poursuite de la "concertation entre le Mozambique et l'Algérie sur les principaux défis auxquels l'Afrique fait face", citant, à ce propos, la mise en place de la zone africaine de libre-échange, l'appropriation des missions de paix en Afrique, l'adhésion au Conseil de paix et de sécurité africain et aussi l'aspiration des deux pays à "une meilleure représentation de l'Afrique au sein des institutions bancaires et financières".

Le ministre a soutenu, à ce titre, que les messages qu'il a transmis au président Chapo étaient "substantiels et prometteurs pour l'avenir" des relations entre les deux pays, et "offrent de belles perspectives" à ces relations.

Des relations, a-t-il poursuivi, "basées principalement sur certaines valeurs que nous partageons : les valeurs de justice, de liberté, de coopération et la vision de faire jouir l'Afrique de la place qu'elle mérite au sein de la communauté internationale".

Auparavant, M. Attaf a tenu une séance de travail avec la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Mozambique, Mme Maria Manuela dos Santos Lucas.

Les entretiens ont porté sur "les préparatifs de la 6e session de la Commission gouvernementale mixte, et les perspectives d'une exploitation optimale de cette échéance bilatérale à l'effet d'obtenir davantage de résultats positifs à même de raffermir les relations entre les deux pays, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'énergie, de l'agriculture, du commerce, de l'information et de l'enseignement supérieur".

M. Attaf était arrivé lundi à Maputo pour une visite officielle en République du Mozambique, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.