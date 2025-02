Algérie: Le projet d'interconnexion électrique entre le pays et l'Italie au cœur des entretiens entre Sonelgaz et la société italienne 'Zhero'

Alger — Le président directeur général (PDG) de Sonelgaz, Mourad Adjal, s'est entretenu, mardi à Alger, avec la PDG de la société italienne "Zhero", Alessandra Pasini, sur les voies et moyens de tirer profit de l'expertise italienne pour accélérer la cadence de la réalisation du "projet stratégique d'interconnexion électrique entre les réseaux Algérien et Italien via un câble sous-marin, pour exporter l'électricité propre vers l'Europe à travers l'Italie", indique un communiqué du Groupe.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de la représentante de l'ambassade d'Italie à Alger et de cadres de Sonelgaz et de la société Zhero, M. Adjal a mis en lumière "les grands projets que Sonelgaz s'attèle à réaliser, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de 15.000 mégawatts d'énergie renouvelable", soulignant "les grandes capacités du Groupe en matière de production d'énergie traditionnelle, lui permettant de disposer d'un mix énergétique garantissant la continuité de l'approvisionnement de l'Europe en énergie".

Le même responsable a précisé que ces facteurs "font de l'Algérie, par le biais de Sonelgaz, un partenaire stratégique pour tout opérateur énergétique, notamment la société "Zhero", relevant le "potentiel énergétique important de l'Algérie considérée comme un pôle énergétique durable et fiable".

De son côté, Mme Pasini a fait part de "la volonté de sa société de participer à la mise en oeuvre de ce projet pivot pour l'Europe, au regard de l'importance de l'Algérie en tant que fournisseur énergétique important et fiable".

La société italienne "Zhero" est considérée parmi les sociétés pionnières en matière de prestation de solutions et de développement de projets énergétiques, dont ceux liés aux énergies nouvelles et renouvelables et à leur stockage, ainsi qu'en matière de raccordement énergétique, de limitation des émissions, de réduction de la facture de production et de soutien du contenu local en utilisant les technologies modernes.