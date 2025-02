Afrique Centrale: La Banque mondiale soutient la connectivité pour une intégration plus inclusive dans la région du Lac Tchad

communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé un financement de 170 millions de dollars pour améliorer la connectivité multimodale et la logistique au Tchad, ainsi que renforcer les chaînes de valeur commerciales dans la région du lac Tchad.

Le projet de connectivité et d'intégration au Tchad vise à bitumer 55 km de la section Liwa-Rig Rig de la Route transsaharienne ainsi que 12 km de routes de desserte reliant Bol à cette même route. Par ailleurs, des améliorations ciblées seront effectuées sur environ 50 km de routes rurales, ce qui facilitera l'accès aux marchés pour les zones rurales à fort potentiel. Le projet prévoit également la construction d'installations logistiques commerciales et agricoles à haut rendement énergétique, alimentées par l'énergie solaire, telles que des entrepôts et des marchés adaptés aux besoins des femmes à Bol, Bagasola et dans d'autres régions si nécessaire.

« En améliorant l'efficacité et la sécurité des transports le long de la Route transsaharienne et la navigabilité du Lac Tchad, le projet soutiendra la stabilisation de la région, favorisera les opportunités économiques et reliera les populations isolées aux zones agricoles, aux marchés, aux écoles et aux services de santé, a affirmé Clara de Sousa, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Tchad.

La région du lac Tchad subit un faible développement socio-économique en raison d'un manque d'infrastructures, d'accès limité aux services de base, et de moyens de subsistance touchés par le changement climatique et les conflits.

« A travers ce projet, la Banque mondiale soutiendra les activités concernant l'appui du commerce sous-régional avec l'accent mis sur l'inclusion des femmes. Cela se fera notamment par le renforcement des capacités des commerçants, producteurs et associations/coopératives de transport, y compris les associations de femmes, en particulier dans les chaînes de valeur de la pêche et de la spiruline, pour améliorer leurs capacités financières et administratives », a ajouté Rasit Pertev, Représentant Résident de la Banque mondiale au Tchad.

Le projet bénéficiera à 3,8 millions de personnes issues principalement des communautés de la région du lac Tchad et le long de la Route transsaharienne, y compris les réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les opérateurs de la chaîne de valeur.