Burkina Faso: Le Représentant-résidant du PNUD au pays dit au revoir au ministre chargé des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, SEM Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience dans la matinée de ce 18 février, le Représentant-résidant par intérim du Programme des Nations unies pour de développement (PNUD), M. Alfredo Teixeira en fin de mission.

Apres plus de deux années passées à la tête du PNUD au Burkina Faso, M. Teixeira est venu traduire sa reconnaissance au chef de la diplomatie burkinabè et à l'ensemble des autorités du Burkina Faso. Il dit quitter le pays des Hommes intègres avec un sentiment de satisfaction au regard de la très bonne collaboration qui a prévalu durant son mandat entre son institution et les différents départements ministériels.

Pour lui, les différentes actions du PNUD qui ont été conduites avec succès, l'ont été grâce au partenariat dynamique avec le ministère des Affaire étrangères en tant que porte d'entrée des institutions internationales. M. Alfredo Teixeira indique que cela s'est traduit notamment par la réalisation de plusieurs projets structurants entrant dans le cadre de la promotion de la paix, de la stabilité et du développement.

Toujours sur le plan du bilan, il dira que le PNUD a aussi mené des actions de renforcement des capacités, de développement du capital humain, et la consolidation de la justice et de l'Etat de droit. Au-delà des mots de remerciement et de gratitude à l'endroit des autorités pour les conditions créées pour le succès de son mandat, le Représentant-résidant du PNUD en fin de mission, a formulé son souhait de voir le Burkina Faso retrouver la paix et la sécurité, sans lesquelles les projets de développement ne sauraient être mis en oeuvre avec succès.

Le chef de la diplomatie burkinabè a, à son tour, traduit ses remerciements à M. Alfredo Teixeira, pour la mission fructueuse qu'il a menée au Burkina Faso. Il a particulièrement salué l'engagement d'un homme qui connait le contexte de la sous-région et qui a travaillé à l'atteinte de résultats escomptés. Tout en le félicitant pour les acquis engrangés à la tête du PNUD au Burkina Faso, SEM Karamoko Jean Marie Traoré a souhaité à Alfredo Teixeira la santé la sérénité et le succès dans ses projets futurs.