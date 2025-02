Sénégal: Arrêt de la couverture sécuritaire des combats de lutte, »jusqu'à nouvel ordre » (police)

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a décidé de l'arrêt jusqu'à nouvel ordre de la couverture sécuritaire des combats de lutte sur toute l'étendue du territoire national, rapporte la Division communication et relations publiques de la Police sénégalaise dans un communiqué.

Cette décision fait notamment suite »au déchainement de violence » et autres »actes de vandalisme » notés lors du combat ayant opposé Franc à Ama Baldé, dimanche dernier, à l'Arène nationale, souligne le communiqué.

Il signale que lors de ce combat, « bon nombre d'amateurs ayant acheté leurs billets ont été dans l'incapacité d'accéder à l'arène. La jauge maximale atteinte, les responsables de la Police nationale » ont été amenés à fermer les portes « pour parer à toute éventualité de drame ».

« Le déchainement de violence qui s'en est suivi s'est poursuivi après le verdict et a débouché sur des actes de vandalisme, des dégradations de biens publics et privés, d'autres atteintes aux biens et aux personnes, dont la plus regrettable a été l'agression mortelle d'un jeune dans la banlieue dakaroise ».

Le communiqué pointe un « énième manquement du Comité national de gestion de la lutte (CNG) et des acteurs impliqués, aux injonctions et recommandations à eux faites, notamment au sujet du respect des horaires, de l'observation de la jauge et de la définition d'itinéraires offrant moins de risques de confrontations entre groupe de supporters ».

Sur cette base, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique « a décidé de l'arrêt jusqu'à nouvel ordre de la couverture sécuritaire des combats de lutte sur toute l'entendue du territoire national ».