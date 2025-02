Gabon: « Grogne populaire au District de Dienga » - Nul n'a vu ça venir !

Tôt dans la matinée du lundi 17 février 2025, les populations de Dienga ville ont manifesté leur mécontentement face à ce qu'il qualifie de "promesse du Président de la République ". Mobilisées autour d'une marche pacifique, l'ensemble des populations est partie du quartier Moutamaba pour le quartier Lebomo, puis l'esplanade de la Sous-préfecture ou des déclarations ont été faites.

Tout au long du parcours, les populations ont battu la latérite en exclamant une mélopée dans laquelle on pouvait entendre : « Oligui au secours ! Oligui au secours ! Léwa-passo en danger ! Dienga abandonné ! ». Un appel légitime, un cri d'alarme, une marche pacifique pour se faire entendre par le Chef de l'Etat qui pour eux, est attentif aux préoccupations des populations.

Joint au téléphone par notre rédaction pour en savoir un peu plus, un des manifestants qui a voulu requérir l'anonymat, nous a informé qu'il s'agit en réalité d'un cri d'alarme à l'endroit du Président de la Transition, Président de la République Chef de l'Etat afin de solliciter de sa très haute bienveillance un début d'exécution de ses promesses formulées lors de son passage le 11 mai 2024 à Dienga ville et à Dienga frontière. Ces engagements pris par le Président de la République portaient sur :

- La construction d'un Collège d'Enseignement Secondaire Moderne à Dienga ville. A propos, il déclarait : « vous voulez un Collège ? On va faire le Collège ! ... Vous avez demandé un certain nombre de choses, mais je m'engage sur une seule, c'est le Collège ! Le reste on va voir.... » ;

- La construction d'une caserne militaire à Dienga frontière. « rapidement on peut construire une caserne militaire non seulement pour empêcher l'immigration clandestine, mais également l'orpaillage illégal. Parce que après, ce sont vos richesses qui sont pillées... » déclarait le Président de la République ;

- La couverture en réseau internet et signal disait son Excellence « J'ai constaté qu'il manque la radio, la télé, parfois internet aussi, nous avons installé à Iboundji, on a lancé le démarrage, nous avons installé à Pana, et nous allons le faire aussi à Dienga pour que vous soyez connectés aux mêmes moyens que ceux de la capitale, et que vous puissiez suivre tous ce qui ce passent à la capitale et qu'on ait le même degré d'information. Plutôt que d'écouter la radio de l'autre côté. Donc çà, le Ministre de la communication ici présente sait le faire, elle va vous le faire, ça va aller très vite... »

A côté de ces engagements fermes prononcés par le Président de la Transition, Président de la République Chef de l'Etat lors de sa visite à Dienga ville, la marche d'hier visait également à solliciter des plus hautes autorités, des éclaircissements à propos de la part qui revient à Dienga ville dans le partage de l'enveloppe de sept milliards (7.000 000 000) FCFA, laissé par le Président de la République lors de son passage dans la province de l'Ogooué - Lolo.

Cette part obtenue au forceps grâce à l'intervention personnelle du Chef de l'Etat, n'a toujours pas fait l'objet d'une communication officielle auprès des populations qui sont les principaux destinataires. Ces populations s'interrogent également sur la nature de ces attitudes souvent très décriées dans l'Ogooué - Lolo. Lesquelles attitudes autrefois récusées dans le système déchut tendent à ternir l'image du Chef de la Transition ?

Fort de cela, et devant l'urgence du C.E.S qui au demeurant reste la priorité des priorités des populations de Dienga ville depuis l'ancien pouvoir, lesdites populations souhaiteraient vivement orienter leur enveloppe dans la construction du C.E.S., entre autres projets.

Dès lors, moment où le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions s'apprête à célébrer la fin d'une des Transition les plus réussie en Afrique, les principaux acteurs concernés par toutes les préoccupations soulevées par les populations de Dienga ville gagneraient à épargner le Président de la République de cette grogne populaire, qui comme un cancer peut affecter d'autres localités.