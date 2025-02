Congo-Kinshasa: Le débat sur l'inclusion de l'AFC-M23 dans les discussions, ce qu'en pensent le camp Katumbi et l'UDPS

Les chefs religieux catholiques et protestants de la Cenco et de l'ECC se sont entretenus avec le président William Ruto au Kenya, le mardi 18 février. Depuis plusieurs jours, ils mènent une mission de consultation, qui les a déjà emmenés à Kinshasa, Kigali et Goma. Sur le plan politique, l'UDPS ne s'oppose pas au principe d'un dialogue, mais refuse toute discussion incluant l'AFC-M23, le camp de Moïse Katumbi, quant à lui, n'est pas contre l'idée d'un dialogue qui intègre l'AFC-M23.

En République démocratique du Congo, l'AFC-M23 poursuit sa progression dans la province du Sud-Kivu. Pendant ce temps, des contacts se poursuivent entre les représentants des Églises catholique et protestante en vue d'un éventuel dialogue. Depuis quelques jours, les responsables religieux de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) et l'Église du Christ au Congo (ECC) mènent une mission de consultation et ont pu échanger avec le président congolais Félix Tshisekedi, les dirigeants de l'AFC-M23 à Goma et le président rwandais Paul Kagame. Ils se sont également entretenus le mardi 18 février avec le président kényan William Ruto à Nairobi.

Après un passage en Europe, ils se concentrent maintenant sur l'EAC et la SADC, les sous-régions de l'Afrique de l'Est et australe.

« Le président Ruto a promis et parlé aux autres chefs d'État de la région et éventuellement, nous allons rencontrer d'autres chefs d'État des EAC, puis SADC. La plus importante de ses propositions, c'est d'accélérer les démarches pour convaincre les acteurs internes de la nécessité de dialoguer. Il a proposé que la passerelle que nous devons avoir avec la fusion et l'EAC-SADC soit beaucoup plus facilitée pour permettre justement une prise en charge de toutes ces initiatives au niveau de la région, précise le révérend Eric Nsenga, le secrétaire général et porte-parole de l'ECC, au micro de notre correspondante à Nairobi, Gaëlle Laleix. De notre expérience, toutes ces parties consultées ont unanimement accepté le principe de dialoguer. Seulement, il y a des préalables. Donc, c'est à ce niveau que nous tentons de travailler. La fusion EAC-SADC nous semble aussi raisonnable, parce qu'à un moment, ça donnait l'impression d'une fissure entre les deux processus. Fusionner ces deux initiatives permet à ce qu'il n'y ait pas de tensions régionales et surtout qu'on n'internationalise pas les conflits sur le sol congolais. »

Le camp de Moïse Katumbi veut « mettre tous les Congolais autour de la table »

Dans l'opposition congolaise, le camp de Moïse Katumbi n'est pas contre l'idée d'un dialogue qui intègre l'AFC-M23.

Quand je dis mettre tous les Congolais autour de la table, c'est un dialogue inclusif associant les membres de la majorité, l'opposition dans toute sa diversité. Il y a une opposition armée qui a pris les armes, au nom de l'article 64 de notre Constitution. Il y a une opposition non armée, une opposition dans les institutions républicaines, une opposition qui a refusé de souscrire au schéma électoral. Donc c'est tout le monde, y compris la société civile aussi, qui est importante. C'est tout le monde autour de la table que nous trouverons une solution par le consensus et par le dialogue.

Selon le porte-parole de Moïse Katumbi, l'objectif de ce dialogue est de « remettre le Congo sur les rails. Et nous ne pourrons remettre le Congo sur les rails que si nous résolvons le problème ».

Le camp présidentiel refuse d'inclure l'AFC-M23 dans les discussions

Le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), n'est pas opposé à un dialogue, mais il refuse d'inclure l'AFC-M23 dans les discussions.

« Aucun responsable, mais surtout lorsqu'on est en matière de la gestion de l'État, personne ne peut refuser le dialogue dans une société démocratique et surtout dans une société en proie à des violences. Une guerre d'agression nous est imposée par le Rwanda, déclare à RFI Peter Kazadi, cadre de l'UDPS et ancien vice-Premier ministre de l'Intérieur. L'idée de lancer un dialogue au niveau national est louable. Donc il est nécessaire aujourd'hui d'aller vers le front commun, un front national pour unir nos énergies, pour faire face à cette agression rwandaise qui vise l'exploitation illégale de nos ressources naturelles. De ce point de vue, je suis d'accord. »