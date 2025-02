Afrique: Le succès du sommet de l'UA démontre la capacité de l'Éthiopie à accueillir des sommets internationaux - Ministère des affaires étrangères

Addis Ababa — Le 38e sommet de l'Union africaine, qui s'est achevé avec succès, a démontré la capacité de l'Éthiopie à accueillir des sommets internationaux, a déclaré aujourd'hui le ministère des affaires étrangères.

La ministre d'État aux affaires étrangères, l'ambassadrice Birtukan Ayano Dadi, a donné une conférence de presse sur la conclusion fructueuse des sessions ordinaires du 46e Conseil exécutif et de la 38e Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.

Dans sa conférence de presse, la ministre d'État a déclaré que le Conseil exécutif et le Sommet, auxquels ont participé plus de 12 000 invités, se sont achevés avec succès et ont bénéficié d'une hospitalité irréprochable.

L'ambassadrice Birtukan a également expliqué qu'un roi, 30 présidents, 3 vice-présidents, 5 premiers ministres et 17 premières dames des États membres ont participé au sommet avec leurs délégations respectives.

Elle a déclaré aux journalistes que le comité national de coordination du sommet de l'UA, présidé par le ministre d'État, était dirigé par de hauts responsables du gouvernement et qu'il avait assuré, sous une supervision constante, le bon déroulement et l'achèvement fructueux du sommet.

Le personnel du ministère des affaires étrangères et 101 cadets volontaires chargés du protocole ont participé à l'exécution des responsabilités du pays hôte en termes de protocole et d'étiquette, entre autres, a-t-elle indiqué.

L'inclusion de cadets volontaires supplémentaires ayant des connaissances diverses en langues étrangères a également rendu le sommet de cette année plus pratique pour les invités, en minimisant les barrières de communication, a déclaré l'ambassadrice Birtukan.

Elle a également souligné le leadership avisé du Premier ministre Abiy Ahmed, qui a été le fer de lance de l'ensemble des activités.

En ce qui concerne les autorisations diplomatiques accordées aux participants, l'ambassadrice a déclaré que 57 vols présidentiels et de chefs de délégation avaient reçu des autorisations d'atterrissage et de survol pour participer au 38e sommet de l'UA.

En plus de faciliter méticuleusement l'arrivée, le séjour et le départ des participants, le ministre d'État a déclaré que les diverses réunions bilatérales tenues en marge du sommet par les hauts responsables, notamment le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et le ministre d'État aux affaires étrangères, ont créé une atmosphère propice à la signature de divers accords et au renouvellement des engagements visant à sauvegarder les intérêts de l'Éthiopie aux niveaux national, régional et continental.

Le 38e sommet de l'UA a non seulement renforcé la position d'Addis-Abeba en tant que capitale politique et diplomatique de longue date de l'Afrique, mais il a également servi de test décisif pour les perspectives d'avenir de la ville en tant que plaque tournante du commerce et de l'investissement, a déclaré l'ambassadrice Birtukan.

Selon elle, le sommet a aidé la nouvelle génération à réaliser qu'une nouvelle vague panafricaine est en train de naître grâce à l'intégration économique et à l'interconnexion des infrastructures.

L'ambassadeur a conclu le point de presse en exprimant la gratitude du peuple et du gouvernement éthiopiens à toutes les parties prenantes et, surtout, aux habitants d'Addis-Abeba et du reste de l'Éthiopie, pour leur hospitalité et leur engagement exemplaires, leur participation active, leur soutien tenace et leur coopération sans faille dans le cadre des efforts incessants déployés pour garantir la conclusion effective de ce sommet riche en événements.

Le 38e sommet de l'UA s'est tenu au siège de l'UA du 12 au 16 février 2025 à Addis-Abeba, en Éthiopie.