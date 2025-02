La Gendarmerie nationale sénégalaise vient de se doter des drones de hautes performances. Une cérémonie officielle de réception de ces drones tactiques s'est tenue au quartier Samba Diéry Diallo de Colobane hier, mardi 18 février 2025, sous la co-présidence du Général de Division Martin Faye, Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, et de Jean-Marc Pisani, Ambassadeur de l'Union européenne (UE).

Avec ces équipements, «la Gendarmerie nationale sénégalaise franchit ainsi un nouveau cap dans sa modernisation, grâce à l'appui de l'Union européenne». Elle franchit ainsi «une étape décisive dans le renforcement des capacités de surveillance et de lutte contre les menaces transnationales», informe un communiqué de la Division communication et relations publiques de la Gendarmerie (DIVCOM) qui souligne que cette rencontre qui a aussi réuni des cadres de la Gendarmerie ainsi qu'une délégation de l'UE, témoigne de «l'importance stratégique» de ce partenariat.

La DIVCOM qui parle des «drones au service de la sécurité et du renseignement», révèle que «Dans le cadre de la deuxième phase du Programme Opérationnel Conjoint (POC II), l'Union européenne a doté la Légion de Gendarmerie de l'Air et des Transports Aériens (LGATA) de deux systèmes de drones STRIX 425, des appareils de pointe conçus pour la surveillance en temps réel. Ces équipements de haute technologie permettront un suivi plus efficace des zones fluviomaritimes et frontalières, constituant ainsi un atout majeur dans la lutte contre l'émigration irrégulière et la criminalité transnationale».

Mieux, ajoute la source, «Grâce à leurs capacités avancées d'acquisition et de transmission de données, ces drones optimiseront la couverture opérationnelle des forces de la Gendarmerie avec une réelle amélioration de la réactivité des unités déployées sur le terrain».

Dès lors, la Gendarmerie assure de son «engagement fort pour une utilisation efficiente» de ce matériel. Lors de son allocution, le Général de Division Martin Faye «a remercié l'Union Européenne en magnifiant cette initiative qui illustre l'engagement de la Gendarmerie nationale à se doter de moyens modernes pour relever les défis sécuritaires actuels. Il a exhorté les personnels à tirer pleinement profit de ces outils stratégiques, soulignant leur rôle essentiel dans la collecte du renseignement et la surveillance des infrastructures critiques», lit-on dans le document.

Et de relever que «cette dotation, fruit d'une coopération dynamique entre le Sénégal et l'Union européenne, reflète la volonté commune des deux (02) parties de renforcer la sécurité régionale à travers une approche proactive et technologique. Avec ces nouveaux moyens aériens, la Gendarmerie nationale confirme sa montée en puissance dans la protection des populations et des frontières du Sénégal», conclut la même source.