Afrique: Le partenariat du Fonds mondial lance l'argumentaire d'investissement de la huitième reconstitution des ressources

En atteignant ses objectifs de financement, le Fonds mondial pourra sauver 23 millions de vies, réduire de 64 % le taux de mortalité combiné du sida, de la tuberculose et du paludisme et renforcer la sécurité sanitaire mondiale.

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial) a lancé aujourd'hui l'argumentaire d'investissement de sa huitième reconstitution des ressources à l'occasion d'un événement virtuel mondial, où l'accent a été mis sur une solide collaboration avec les donateurs et les partenaires mondiaux dans le but d'accélérer le progrès vers l'élimination des trois maladies et l'amélioration de la sécurité sanitaire mondiale.

En atteignant les objectifs de financement exposés dans l'argumentaire d'investissement, le Fonds mondial pourrait sauver 23 millions de vies durant la période 2027-2029, réduire la mortalité combinée des trois maladies de 64 % par rapport à 2023 et bâtir des systèmes de santé et communautaires plus solides et mieux préparés à combattre les flambées épidémiques et les pandémies.

« La lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme arrive à un moment crucial, a déclaré Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial. Sans investissement soutenu, les remarquables progrès accomplis jusqu'ici par notre partenariat sont à risque. Un investissement de 18 milliards de dollars US préviendra 400 millions de nouvelles infections et sauvera 23 millions de vies d'ici 2029. Le partenariat unique du Fonds mondial - qui allie le leadership local à l'expertise mondiale - a déjà abaissé de 63 % le taux de mortalité combiné des trois maladies. Il faut investir dès maintenant dans les défenses mondiales contre les maladies, afin que les flambées épidémiques puissent être endiguées avant qu'elles ne se propagent. C'est un enjeu qui dépasse la santé - la sécurité, la stabilité et la résilience économique du monde entier en dépendent. »

À l'heure actuelle, tous les partenaires qui s'efforcent de sauver des vies et d'améliorer la santé dans les pays à revenu faible ou intermédiaire sont confrontés à des difficultés financières sans précédent, qui mettent en péril les remarquables progrès accomplis dans le domaine de la santé mondiale. Un investissement soutenu et une action collective sont essentiels - non seulement pour préserver les accomplissements du passé, mais aussi pour achever le travail et bâtir un monde en meilleure santé et libéré des maladies.

Une occasion historique pour la santé mondiale

« L'impact d'un Fonds mondial entièrement financé ne se mesure pas seulement en vies sauvées : il change complètement la donne pour les nations et les communautés, a précisé Peter Sands. Selon les estimations, chaque dollar investi produit 19 dollars US en avantages pour la santé et l'économie, ce qui représente un extraordinaire retour sur investissement de 323 milliards de dollars US au cours des trois prochaines années. »

Le partenariat du Fonds mondial appuie la pérennité en aidant les pays à intensifier le déploiement des nouvelles technologies et la prestation des services. Il cherche également à catalyser un usage plus efficient des ressources nationales et appuie la planification à long terme, afin que les pays assument progressivement la pleine responsabilité de leurs programmes nationaux de santé.

Lady Roslyn Morauta, présidente du Conseil d'administration du Fonds mondial, a souligné la force de l'action collective : « Ce qui semblait jadis insurmontable est devenu l'un des plus grands succès de notre époque dans le domaine de la santé. En nous unissant, nous pouvons saisir l'occasion de bâtir des communautés en meilleure santé et plus résilientes. »

Le Fonds mondial poursuit résolument sa mission de mettre fin au sida, à la tuberculose et au paludisme. Grâce aux récentes innovations, l'élimination du sida d'ici 2030 est à notre portée. Pour y arriver, le partenariat doit élargir l'accès au traitement du VIH et déployer à grande échelle les nouveaux outils de prévention qui protégeront les personnes à risque élevé de contracter le virus.

Bience Gawanas, vice-présidente du Conseil d'administration du Fonds mondial, a insisté sur l'importance de l'équité : « Il ne s'agit pas seulement de lutter contre des maladies ; il s'agit de veiller à ce que les populations les plus vulnérables reçoivent les soins dont elles ont besoin. Nous mettons l'accent sur la pérennité et les solutions dirigées par les pays, car ce sont les clés de l'impact à long terme. »

Résultats concluants et engagement futurs

Le travail du partenariat du Fonds mondial a produit d'extraordinaires avancées dans le domaine de la santé. La Zambie, par exemple, a enregistré une augmentation spectaculaire de l'espérance de vie, qui est passée de 43 ans en 2002 à 58 ans en 2021. Plus des deux tiers de cette augmentation sont attribuables à la réduction de la mortalité du sida, de la tuberculose et du paludisme.

En dépit des difficultés posées par le COVID-19, l'instabilité économique, les conflits et le changement climatique, la lutte contre les trois maladies continue. Nous arrivons à un moment décisif. Les cibles du troisième objectif de développement durable (ODD 3) - mettre fin au sida, à la tuberculose et au paludisme en tant que menaces pour la santé publique - sont à notre portée. Mais pour les atteindre, nous devons continuer d'investir et d'innover.

Les financements du Fonds mondial dépassent la prévention des maladies. Ils renforcent la sécurité sanitaire mondiale, puisqu'un tiers de ceux-ci sont investis dans le renforcement des infrastructures essentielles de santé, y compris les systèmes de ressources humaines, de laboratoire, de surveillance des maladies et d'information sanitaire. Ces investissements fortifieront les systèmes de santé et communautaires des pays, garantissant la résilience face aux pandémies et aux urgences sanitaires futures.

Il faut agir dès maintenant

Le Fonds mondial appelle les gouvernements, la société civile et le secteur privé à unir leurs forces pour une action urgente. Il faut agir dès maintenant. Ensemble, nous pouvons changer la trajectoire de la santé mondiale, sauver des millions de vies et bâtir un monde en meilleure santé, plus sûr et plus équitable.