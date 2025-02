Le Coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, M. Bruno Lemarquis, exprime sa profonde préoccupation concernant les conséquences humanitaires de l'extension continue du conflit, notamment au Sud-Kivu.

L'extension rapide et ininterrompue du conflit, notamment dans la province du Sud-Kivu, continue d'infliger un lourd tribut à la population civile, comme en témoignent les nouveaux mouvements de déplacement de personnes forcées de fuir les zones de combats dans des conditions précaires. Il est impératif de cesser les affrontements et de reprendre le chemin du dialogue et des processus politiques. La population ne peut plus continuer à payer un prix aussi lourd pour un conflit qui ne cesse de s'étendre et qui menace désormais la stabilité de toute la région.

Des installations et entrepôts humanitaires ont une nouvelle fois été pillés à Bukavu le 15 février, limitant encore davantage les capacités de réponse des organisations humanitaires déjà entravées par les hostilités en cours. J'exhorte toutes les parties au conflit à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, à garantir la sécurité des infrastructures humanitaires et à assurer un accès sûr et sans entraves aux acteurs humanitaires afin qu'ils puissent apporter l'assistance vitale aux populations dans le besoin.

Afin d'accélérer et de faciliter la délivrance de l'aide humanitaire aux populations, la réouverture rapide des aéroports de Goma (Nord-Kivu) et de Kavumu (Sud-Kivu) est essentielle. J'appelle toutes les parties à prendre les mesures nécessaires pour permettre la reprise des vols humanitaires.

Le strict respect des droits des personnes déplacées internes doit également être assuré. Tout retour ne peut se faire que sur une base volontaire, dans des conditions sûres, dignes et durables, conformément aux principes internationaux.

Au nom de l'ensemble de la communauté humanitaire en République démocratique du Congo, je réaffirme que notre seule mission est d'apporter une assistance vitale et une protection aux populations les plus vulnérables, où qu'elles se trouvent. Cette action est guidée par les principes humanitaires de neutralité, d'impartialité, d'humanité et d'indépendance, sans prendre parti ni s'engager dans des considérations politiques.

