Burkina Faso: « Les délires de la théorie du genre » Dr Pauline Ouédraogo s'érige contre l'homosexualité

Dr Pauline Ouédraogo a dédicacé sa toute première oeuvre littéraire intitulée " Les délires de la théorie du genre", le samedi 15 février 2025 au lycée Marien-N'Gouabi. Parents, amis, collègues et élèves étaient présents pour l'encourager.

« J'ai écrit cette oeuvre pour dénoncer les découvertes de certains chercheurs comme l'Américain Alfred Charles Kinsey qui valorisent la pédophilie, le transgenre et l'homosexualité à travers leurs recherches », lance docteure Pauline Ouédraogo aux lecteurs. En effet, elle a organisé une cérémonie de dédicace de son premier ouvrage intitulé "Les délires de la théorie du genre", le samedi 15 février 2025, au sein du lycée Marien-N'Gouabi. A travers son essai littéraire, dame Ouédraogo s'offusque contre la dégradation de l'espèce humaine.

En parcourant l'oeuvre de Dr Ouédraogo, la profondeur de l'analyse des concepts avec une simplicité extraordinaire nous plonge dans les sources de l'être : des conceptions mythologiques ancienne aux connaissances scientifiques actuelles, vouloir opposer le genre au sexe biologique constitue un délire. Dans un millénaire où la liberté de conscience d'une catégorie tend à s'imposer à tous, l'auteure tire la sonnette d'alarme sur le risque que court l'humanité, si le choix du genre devient une valeur sociétale.

De l'anatomie aux sciences sociales en passant par la physiologie, elle défend la simplicité de l'homme et de la femme. Elle prône pour leur complémentarité afin d'obtenir une vie juste et harmonieuse. Non à l'homosexualité. Des questions des journalistes, on peut retenir celle-ci : en s'attaquant à cette question adulée par certaines multinationales, n'avez-vous pas peur ? A cette question, elle répond par la négative. « Ma joie est immense parce que l'oeuvre a pu paraitre. Je remercie la maison d'édition PLUM'AFRIK, les autorités et tous ceux qui m'ont assistée », a-t-elle dit. Pour son combat engagé, elle a nommé 5 ambassadeurs pendant la cérémonie, tous des élèves, au sein du lycée Marien-N'Gouabi. « J'invite surtout la population jeune à consommer l'oeuvre.

Je l'ai écrite pour elle. Contribuons tous pour sauver l'humanité car, certaines puissances, à travers leurs représentations, travaillent pour nous imposer l'homosexualité. J'interpelle la jeunesse africaine à garder la tête sur les épaules : le mariage se fait entre un homme et une femme et non entre femmes ou entre hommes. Évitez ce comportement car, c'est un délire », dixit docteure Pauline Ouédraogo.

L'ouvrage de 68 pages a été préfacé par Dr Wendmètta Hubert Sawadogo, pédiatre de son état. Il s'interroge aussi sur l'avenir de l'espèce humaine, surtout sa pérennité dans un monde en pleine mutation avec des phénomènes contraires aux valeurs humaines. « Si on arrive à dire à un garçon de 16 ans qu'il peut choisir son genre, selon une loi, où ira l'humanité ? », s'est-il interrogé. L'ancien ministre de l'Education, Pr Joseph Paré, et d'autres représentants de l'administration étaient présents à la cérémonie afin d'encourager docteure Pauline Ouédraogo.

Elle est docteure en sciences du langage (Sémiotique), titulaire d'une licence en lettres, d'un Diplôme d'études approfondies (DEA) en sciences du langage, enseignante-chercheure et consultante. Au cours de la cérémonie, l'oeuvre qui coute 4 000F CFA sur le marché de la place a été vendue aux élèves à 2 000F CFA