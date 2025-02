Congo-Kinshasa: Au moins 10 000 Congolais fuyant la guerre dans les villes de Goma et Bukavu se refugient au Burundi

Plus de 10 000 Congolais originaires de Bukavu et Goma se refugient au Burundi depuis l'assaut des rebelles du M23 sur ces villes de la RDC, selon des sources locales.

La présence de ces personnes fuyant la guerre est perçue comme un fardeau par le pays d'accueil, témoignent certains réfugiés.

Les autorités burundaises effectuent des fouilles dans des maisons et hôtels pour s'assurer que chaque Congolais présent sur leur territoire possède des documents de séjour.

« La frontière est ouverte avec des mesures de précaution. Si vous maîtrisez bien la ville, vous savez où aller et ce que vous allez faire, on vous laisse libre passage. Mais comme il y a des gens qui viennent massivement de Goma et de Bukavu qui ne savent pas l'adresse de là où ils vont, quand on vous pose la question et que vous ne maîtrisez rien, on vous refuse de passer puisque le Burundi dit qu'il est déjà débordé. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont déjà là-bas. Il y a des fouilles des maisons chaque jour », témoigne Jean-Pierre Zembezembe, opérateur économique d'Uvira.