Ile Maurice: Les anciens employés de PADCO Ltd placent leurs espoirs en Reza Uteem

Ils ne savent plus à quel saint se vouer. Voilà plus de quatre ans que plusieurs centaines d'anciens employés de PADCO Ltd se retrouvent dans une impasse, sans emploi stable ni indemnisation satisfaisante. En 2020, l'entreprise a été placée sous administration volontaire, laissant plusieurs centaines de travailleurs dans l'incertitude.

Dans l'espoir de faire avancer leur cause, une délégation d'anciens salariés, accompagnée du syndicaliste Fayzal Ally Beegun, a rencontré cette semaine le ministre du Travail, Reza Uteem. Leur requête est simple mais pressante : rouvrir les dossiers de la firme et obtenir enfin justice après des années d'attente et d'incertitude.

Parmi ces travailleurs en détresse, certains ont pu décrocher des emplois temporaires, mais la majorité se trouve encore dans une situation de précarité, peinant à subvenir aux besoins de leur famille. D'après le syndicaliste Fayzal Ally Beegun, près de 400 anciens employés n'ont toujours pas retrouvé une activité professionnelle stable et réclament une solution durable.

Lors des discussions avec le ministre, les travailleurs ont exprimé leur frustration et leur désarroi, rappelant que malgré les promesses faites en 2020, leur situation n'a guère évolué. «Ils ont placé tout leur espoir en le ministre» confie Fayzal Ally Beegun, insistant sur le fait que les engagements pris par l'État doivent être honorés.

Retour sur l'effondrement

Pour comprendre l'origine de cette crise sociale, il faut remonter à août 2020, lorsque PADCO Ltd, autrefois l'un des acteurs clés du secteur de la construction, a été frappée par un coup dur. À l'époque, près de 900 employés, Mauriciens et travailleurs étrangers, se sont retrouvés brutalement licenciés, après que l'entreprise a été placée sous administration volontaire.

Cette décision est intervenue quelque temps seulement après le scandale du St-Louis Gate, qui avait ébranlé le pays. PADCO Ltd, qui était le principal soustraitant de ce projet énergétique, s'est retrouvée engluée dans cette affaire, conduisant à une crise financière insurmontable. Face à l'effondrement de PADCO Ltd, le gouvernement avait pourtant promis de soutenir les employés lésés. Le 20 novembre 2020, le Conseil des ministres avait officiellement pris note que les travailleurs licenciés devraient recevoir leur rémunération à travers le Wage Guarantee Fund. Après des années d'attente, ces travailleurs voient enfin une lueur d'espoir avec cette rencontre.