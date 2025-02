Sénégal: Financements de l'ADPME - Le PM déplore le faible niveau des remboursements

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a déploré, mardi, le niveau de remboursement des financements de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises (ADPME) avec un taux d'impayés de 38 %.

"J'ai interpellé la déléguée générale de l'ADPEME [Marie Rose Faye] pour voir et elle me dit qu'en juin 2024, on était à 46% de taux d'impayés. Aujourd'hui, on est à 38%".

Le Premier ministre s'exprimait à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Forum de la petite et moyenne entreprise, placée sous le thème "PME et innovation, leviers de souveraineté".

"Comment voulez-vous que le financement perdure et se perpétue si les crédits ne sont pas remboursés ?", s'est interrogé Ousmane Sonko, tout en appelant au patriotisme des Sénégalais.

"Autant au niveau du pouvoir politique il nous faut une gestion sérieuse, saine, vertueuse et rigoureuse et patriotique, autant dans tous les segments de la société et particulièrement celui [privé] que vous occupez, nous devrions tous faire notre introspection, et gérer les choses avec beaucoup plus de rigueur", a-t-il exhorté.

Le Premier ministre estime qu"'il nous faut travailler à capter tous les investissements venant de partout mais qui impliquent fondamentalement notre secteur privé national".

"Le secteur privé ne doit pas être un secteur privé figurant. C'est pourquoi nous avons parlé de loi sur le patriotisme économique", a-t-il dit.

Selon lui, "le gouvernement, sous la direction et les orientations du président de la République, a déjà travaillé dans le volet d'un projet de loi sur le patriotisme économique, qui sera incessamment soumis à l'Assemblée nationale pour mieux protéger et pour mieux promouvoir notre économie".

Il estime que secteur privé doit se hisser "à la hauteur des attentes", tout en martelant que "l'affairisme d'Etat c'est terminé dans ce pays".

"Nous soutiendrons tous les acteurs privés qui veulent travailler sérieusement. Nous combattrons et nous mettrons fin aux pratiques qu'on avait trouvées ici", a-t-il averti.

"Une bonne partie du secteur privé s'enrichissait à coup de surfacturations, de marchés grassement accordés [...]", a-t-il accusé.

Il a promis que "le vrai secteur privé, celui qui sait entreprendre, qui veut entreprendre dans la rigueur du patriotisme aura tout le soutien, l'encadrement et la protection de l'Etat (...)".

M. Sonko a fait part de son scepticisme sur l'entreprenariat rapide. "[...] J'ai toujours dit que je ne crois pas à l'entreprenariat rapide. Un entreprenariat sérieux ne peut pas être rapide", a-t-il soutenu.

Il estime que la situation que traverse actuellement le Sénégal "est liée à une volonté de vivre au-dessus de nos moyens".

"Et beaucoup sont pressés de vivre au-dessus de leurs moyens. C'est pourquoi des mauvais choix sont faits et des impacts sont très négatifs sur les finances publiques", a indiqué le Premier ministre.

"On dit que les financements n'existent pas, mais parfois, ils sont compromis par des mauvais comportements", a ajouté M. Sonko.