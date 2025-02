Afrique: Conseil des ministres africains de l'Eau - Appel à s'unir autour de la présidence sénégalaise

Le directeur de l'Assainissement, Oumar Sène, a appelé, mardi, à Kampala (Ouganda), les pays africains à s'unir autour du Sénégal qui va hériter de la présidence du Conseil des ministres africains chargés de l'Eau (AMCOW, sigle en Anglais) pour la période 2025-2027, afin de permettre au continent de peser sur l'agenda international de l'hydro-diplomatie.

"Si toute l'Afrique s'unit autour du Sénégal pour que nous portions la parole du continent, je pense que nous pourrons peser sur l'agenda international, sur l'hydro-diplomatie et faire passer les idées que l'Afrique a par rapport au développement de l'eau et de l'assainissement", a-t-il indiqué.

Oumar Sène réagissait au sortir d'une session des ministres africains en charge de l'eau, organisée dans le cadre du Congrès international et exposition de l'Association Africaine de l'Eau et de l'Assainissement (AAEA) qui se tient en Ouganda du 16 au 20 février 2025 sous le thème: "Eau et Assainissement pour tous: un avenir sûr pour l'Afrique".

Clôturant cette session de dialogue, le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a appelé également les Etats membres du Conseil des ministres africains chargés de l'Eau, à accompagner le Sénégal qui hérite de la présidence de cette organisation pour la période 2025-2027, afin de mener à bien les politiques de plaidoyer auprès des partenaires internationaux.

Des délégations officielles de l'Ouganda, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Malawi, du Cameroun et du Sénégal, ainsi que des experts et des partenaires techniques, ont pris part à cette session.

"Nous étions en dialogue ministériel avec des acteurs institutionnels des pays d'Afrique en charge des questions d'eau et d'assainissement. Et le ministre ivoirien, en clôturant la séance, a fait un plaidoyer très fort à l'endroit de ses pairs africains afin qu'ils puissent soutenir le Sénégal. C'est une réaction de très grande satisfaction pour notre pays", a salué le directeur de l'Assainissement du Sénégal.

"C'est un appel qui nous va droit au coeur compte tenu de l'importance de cette mission qui va être confiée à notre pays, dans un contexte où le Sénégal va coorganiser avec les Emirats arabes unis la Conférence des Nations unies sur l'eau qui va se tenir à Dakar en 2026", a-t-il encore souligné, estimant qu' il s'agit là d'un défi à relever.

Selon lui, »'le Sénégal a les moyens, les ressources humaines, l'intelligence, les capacités et les réseaux nécessaires pour pouvoir réussir ce challenge".

Le congrès international et l'exposition de l'AAEA rassemblent les parties prenantes et les principaux contacts du secteur conventionnel de l'eau et d'autres secteurs. Il est l'un des principaux événements du calendrier du secteur de l'eau.

L'AAEA est une association professionnelle qui rassemble des entités, des entreprises et des opérateurs du secteur de l'eau potable, de l'assainissement et de l'environnement en Afrique. L'organisation compte plus de 237 membres, dont 100 sont des opérateurs publics de plus de 40 pays du continent.

Créée en février 1980 sous l'appellation d'Union africaine des distributeurs d'eau (UADE), elle a su évoluer avec audace et clairvoyance pour répondre aux défis croissants de notre époque, avait souligné, lundi, le directeur exécutif de l'AAEA, Olivier Gosso, à l'ouverture officielle du congrès.