Sénégal: Tambacounda - Les exploitants forestiers invités au respect des dispositions règlementaires (inspecteur)

Tambacounda — L'inspecteur régional des eaux et forêts de Tambacounda, le lieutenant-colonel Dame Diop, a invité, mardi, les acteurs intervenant dans l'exploitation forestière au respect des dispositions règlementaires organisant cette activité.

»L'année passée, on a fait une évaluation et constaté qu'il y a des efforts à faire dans le respect des prescriptions techniques. C'est pourquoi nous avons organisé un atelier de lancement de la campagne d'exploitation forestière, pour revenir avec l'ensemble des acteurs concernés, la nécessité de respecter les dispositions réglementaires et dire qu'aucune dérogation ne se fera par rapport aux manquements constatés l'année passée », a dit l'inspecteur régional lors d'une réunion consacrée à la présente campagne d'exploitation forestière.

Ce cadre d'échange s'est déroulé dans les locaux du Conseil départemental de Tambacounda. Il a permis au service des eaux et forêts de rappeler les dispositions réglementaires en vigueur et organisant l'exploitation forestière et la nécessité de les respecter.

Le lieutenant-colonel Dame Diop a invité les acteurs à une gestion durable de la forêt en respectant strictement les règles de coupes du bois. »Nous sommes là pour dire aux acteurs qui vont intervenir dans cette campagne, l'importance de préserver les ressources forestières », a-t-il souligné.

Il a expliqué que la démographie galopante entraine forcément une pression sur l'écosystème forestier à cause de la forte demande en produits ligneux des populations.

»On devrait donc être plus regardant sur l'exploitation forestière et l'approvisionnement du marché en combustibles domestiques, évaluer les aménagements forestiers, voir leurs poids, en vue d'apporter les correctifs nécessaires au cours de cette campagne forestière », a lancé l'inspecteur régional.