Sénégal: Le Premier ministre appelle à l'accélération du programme de financement des PMIE-PMI

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a appelé, mardi, à l'accélération dans la mise en oeuvre du Programme pour le financement massif et sécurisé des Petites et moyennes entreprises et Petites et moyennes industries (PME/PMI).

"S'agissant de la problématique du financement, j'engage le gouvernement à accélérer la mise en oeuvre du Programme pour le financement massif et sécurisé des PME/PMI", a-t-il dit.

Le Premier ministre s'exprimait à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Forum de la Petite et moyenne entreprise placée sous le thème "PME et innovation, leviers de souveraineté".

"L'objectif de ce programme est d'augmenter l'encours de crédit accordé par les institutions financières aux PME/PMI de 600 milliards FCFA en 2024 à 3000 milliards FCFA en 2028", a soutenu Ousmane Sonko.

Il s'est réjoui, par ailleurs, de la signature, dans le cadre de ce programme, du Pacte de financement de 1000 milliards FCFA destinés à financer les PME/PMI, pour cette année 2025.

M. Sonko a invité donc »toutes les parties signataires du Pacte de Financement au respect des engagements souscrits pour que les 1000 milliards annoncés soient effectivement décaissés au profit des PME/PMI et soient judicieusement utilisés en faveur de notre économie".

Selon lui, le thème de cette présente édition »PME & Innovation, leviers de souveraineté », est parfaitement aligné avec les enjeux de l'heure et l'Agenda national de Transformation, le nouveau référentiel des politiques publiques.

"L'innovation est un moyen de renforcer la compétitivité de notre économie. Les PME/PMI, en particulier celles qui investissent dans la recherche et le développement, peuvent contribuer à des avancées technologiques significatives", a-t-il noté.

Le Premier ministre a indiqué qu"'en collaborant avec des institutions académiques et des centres de recherche, elles [PME/PMI] peuvent développer des innovations qui améliorent non seulement leurs produits, mais renforcent également les capacités technologiques du pays ».

"En prônant une rupture systémique, le président de la République s'adresse à toutes les forces vives de la Nation, pour nous inviter à sortir des sentiers battus, à nous remettre en cause, à opérer des ruptures, bref à innover", a fait savoir le Premier ministre.

Selon lui, "les PME et PMI et toutes les entreprises doivent s'en inspirer pour développer des produits et services innovants adaptés à nos besoins et aux marchés en pleine mutation".

Le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), Adama Lam, représentant le secteur privé, a invité les autorités à "évaluer et à prendre conscience que nous avons besoin de chacun parmi nous pour que les choses changent dans notre pays".

"Malgré la bonne volonté manifestée, malgré les défis, malgré le manque de ressources, notre pays demeure un pays qui a un potentiel de développement énorme.C'est à nous de saisir", a invité l'homme d'affaires.

Pour lui, "l'espoir est permis si notre jeunesse comprend que nous ne pouvons pas créer des emplois de masse et durable dans un laps de temps très court".

"L'espoir est permis si nous, les Sénégalais aussi, nous avons conscience que nous devons changer notre façon de vivre", a dit M. Lam, en soutenant que "nous vivons au-dessus de nos moyens".

La directrice générale de l'ADPEME, Marie Rose Faye, a déclaré que "ce forum est un cadre de multiformes pour l'expression des capacités d'innovation des PME et du savoir-faire sénégalais », ajoutant qu'il [forum] est aussi un espace de partage sur les opportunités qui s'offrent à chaque entrepreneur ».

La Directrice pays pour le Cabo Verde, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre, Keiko Miwa, a remercié le gouvernement du Sénégal pour l'organisation de ce 4e forum des PME sur l'innovation.

"C'est une excellente occasion pour le gouvernement et les organisations de collaborer pour le développement des PME locales", a-t-elle déclaré, saluant "l'importance des PME dans le développement économique".

"Les PME sont essentielles à l'économie. Au Sénégal, elles représentent presque 95% des entreprises. Toutefois, une grande partie opèrent dans le secteur informel", a rappelé la fonctionnaire de la Banque mondiale.

Pour elle, "il est crucial de favoriser des réformes, d'engranger l'innovation, de stimuler la croissance pour créer davantage d'opportunités d'emploi pour les jeunes sénégalais".

"Avoir un écosystème de PME dynamique est essentiel au développement économique du Sénégal", a fait savoir Keiko Miwa.

Elle a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à soutenir le secteur privé.

L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Siemon Sönke, a aussi salué l'organisation de ce forum dédié aux PME-PMI.

Le diplomate a dit renouveler l'offre de l'Allemagne à s'engager aux côtés du gouvernement du Sénégal en faveur de la création "d'emplois qualifiés durables pour les jeunes, en particulier dans les régions rurales".

"L'Allemagne a intensifié sa coopération avec le Sénégal. Depuis 2019, elle a quintuplé le volume annuel de sa coopération économique et surtout en faveur du secteur privé", a-t-il souligné.