Congo-Kinshasa: Augmentation des exportations de cuivre et de cobalt en 2024 (CTCPM)

Selon la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière (CTCPM) du ministère des Mines de la RDC, les exportations de cuivre et de cobalt ont respectivement augmenté de 262 000 tonnes et de 74 000 tonnes en 2024, comparativement à 2023.

Ces deux minerais sont principalement exploités dans le secteur industriel dans le Haut-Katanga et le Lualaba.

Le rapport de la CTCPM révèle une augmentation des exportations de cuivre de janvier à septembre 2024, par rapport à la même période en 2023. L'exportation totale a augmenté de 262 000 tonnes. Les entreprises ayant exporté le plus de cuivre métal sont TFM (322 000 tonnes), Kamoa, SCM, CMOC Kisanfu et KCC. Plus de 41 600 tonnes de cuivre métal ont été vendues localement.

Durant cette même période, les exportations de cobalt ont également augmenté par rapport à l'année précédente. CMOC Kisanfu a exporté plus de 50 000 tonnes de cobalt, suivi de KCC (24 000 tonnes), TFM et METALKOL.

Le ministère des Mines rappelle que la part de la filière artisanale dans ces métaux reste minime. Une étude est en cours pour déterminer la contribution réelle de l'artisanat à la production de ces minerais essentiels.