Congo-Kinshasa: Mobilisation de la société civile contre la guerre d'agression

La société civile est appelée à mobiliser tous les Congolais à travers les 26 provinces de la RDC, "dans un élan de cohésion nationale et un engagement ferme et patriotique pour vaincre les agresseurs". Le secrétaire rapporteur national du cadre de concertation nationale de la société civile, Useni Fataki, a lancé cet appel mardi 18 février, à l'ouverture officielle de la plénière des présidents provinciaux et des membres des quatre coordinations nationales rotatives de ce cadre.

Pour Useni Fataki, cette rencontre permet au cadre de concertation nationale de la société civile de contribuer à un éveil patriotique au sein de la population congolaise dans ce contexte de la guerre menée par le Rwanda via la rébellion du M23, dans l'Est de la RDC.

« Nous aurons à concevoir une stratégie d'actions à mener qui permettra au cadre de concertation nationale de la société civile d'organiser les assemblées générales électives, afin de permettre à celui-ci de renouveler les mandats de ses organes. Nous nous attarderons également à faire l'analyse approfondie de la situation économique, sociale et sécuritaire du pays. Les résolutions concerneront principalement les actions que le cadre doit mener pour pouvoir contribuer au retour de la paix, de la sécurité et du développement de la RDC », a indiqué Useni Fataki.

Il estime par ailleurs que le pays est en danger, d'autant plus qu'il y a des provinces qui sont aujourd'hui en proie à l'agression rwandaise. "Le Sud-Kivu et le Nord-Kivu sont occupés aujourd'hui par des étrangers, bien sûr avec la complicité de certains compatriotes", s'est indigné cet acteur de la société civile.

Useni Fataki assure que la société civile est aujourd'hui debout et engagée pour un éveil patriotique.

« On peut trouver la solution si une fois nous nous mettons ensemble et cette occasion que nous nous offrons nous permettra enfin de nous exprimer, de nous engager davantage, et de contribuer à un éveil patriotique au sein de la population congolaise », a-t-il conclu.

Selon le secrétaire rapporteur national du cadre de concertation nationale de la société civile, ces assises prendront fin ce jeudi 20 février.