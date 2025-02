Afrique: Violences faites aux femmes - Le continent s'unit pour une protection renforcée

Les états membres de l'Union Africaine (UA) ont adopté lors de la 38 -ème session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenu à Addis Abeba en Ethiopie du 15 au 16 février 2025, la convention de l'Union Africaine sur l'élimination de violence à l'égard des femmes et des filles.

Cette nouvelle convention continentale a pour objectif de de prévenir et d'éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles en Afrique, de renforcer les mécanismes juridiques et institutionnels pour lutter contre cette violence et de promouvoir une culture de respect des droits humains et de l'égalité des sexes sur le continent.

La Convention, élaborée à la suite de la décision prise en février 2023 par les chefs d'État et de gouvernement, s'attaque aux causes profondes de la violence et encourage une action commune des États parties.

En Afrique, la RDC demeure l'un des pays les plus touchés par les actes de violence à l'égard des femmes et des filles plus particulièrement dans la partie Est du pays minée par des conflits armés.

Les auditeurs ont débattu avec Mme Pindi Caroline, architecte et activiste des droits des femmes, présidente de l'ASBL des Droits des femmes en RDC, Mille et Un Espoir (MIES), sous la modération de Marcel Ngombo Mbala.