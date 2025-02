Tunisie: Ligue 1 - 20e journée - USBG - Faux pas interdit

Avec une ligne d'attaque qui n'est plus son point fort, Jamel Khcharem devra être prudent pour ne pas essuyer un revers qui pourrait lui coûter cher.

Après le nul heureux contre l'USM, l'USBG a repris espoir de pouvoir améliorer ses résultats jusqu'ici peu probants et entamer la grande échappée de la zone de danger en bas du tableau avant qu'il ne soit trop tard et qu'elle n'ait à connaître des sueurs bien froides pour sauver sa peau alors que, lors des dernières saisons, elle était bien classée dans la première moitié du tableau et avait arbitré dans pas mal de rencontres le classement dans le premier carré du championnat.

L'entraîneur Jamel Khcharem, après être sorti avec un moindre mal dans son duel tactique avec Faouzi Benzarti, sera confronté à une tout autre épreuve face à l'UST. Une équipe qui l'a appelé à son chevet pour la sortir du pétrin mais, après deux jours passés à Tataouine et le match amical avec l'ASD lors du stage de Djerba, Jamel Khcharem a changé d'avis et pris en main l'équipe de Ben Guerdane.

Une chaude empoignade !

Dans une ambiance qui lui sera hostile après avoir manqué à son engagement avec les Tataouinis, Jamel Khcharem devra s'attendre à une âpre bataille sur le terrain face à une équipe locale qui a commencé à voir le bout du tunnel et qui mettra le coeur et les tripes pour continuer avec succès l'opération sauvetage. Mais il n'a pas le choix que de convoiter, même dans un contexte difficile, les trois points qui lui feraient pousser un vrai ouf de soulagement. Ce sera, à coup sûr, avec beaucoup de prudence et d'attentisme car son équipe n'a plus le gros potentiel offensif pour s'imposer en jouant un match ouvert et en prenant des risques.

Sa stratégie sera donc basée sur un bon bloc défensif hermétique avec les Zied Machmoum, Jawhar Ben Hassen, Ghazi Abderrazak, Iyed Touis et Skander Laâbidi devant le gardien Noureddine Farhati et un milieu à trois récupérateurs (Loussoukou, Banga et Souissi ) et l'attaque en contre avec ses seuls pions restants devant ( Adnen Laâbidi et Adem Bououn ). L'USBG, qui n'a pas marqué le moindre but lors des 4 derniers matches, mettra-t-elle fin à ce mutisme inquiétant dans ce derby ?