Tunisie: Ligue 1 - 20e journée - Matches avancés - La bonne affaire de l'OB et de l'ESM

Deux victoires précieuses qui donnent aux Béjaois et aux miniers un bol d'air

La 20e journée a démarré hier avec trois matches au menu. La bonne affaire a été celle de l'OBéjà qui a réussi une belle victoire devant EGSGafsa. Une large et convaincante victoire pour des Béjaois qui essayent de retrouver leur étincelante forme de début de saison. Rabi Homri et ses équipiers ont réussi à marquer trois buts et à monter au classement. Quant à EGSGafsa, c'est une autre défaite au passif de l'équipe et un triste statut de lanterne rouge du championnat.

Ça se complique davantage pour les Sudistes. Ce n'est pas le cas de l'ESMétlaoui qui s'est ressaisi pour l'emporter devant un CAB assez fragile en déplacement. Bodian et Faleh ont concrétisé l'ascendant des locaux en seconde période. Les Cabistes restent irréguliers sur ces matches pour le maintien. Le dernier match entre l'ASSoliman et l'ASGabès s'est terminé sur une parité vierge qui arrange plus l'ASGabès, une équipe déstabilisée par de petites performances. Pour l'ASS, c'est un semi-échec pour une équipe qui a évolué à domicile. La course pour le maintien s'annonce palpitante avec des positions serrées en bas du classement.

Résultats

ES Métlaoui 2-0 Club Athlétique Bizertin (ESM : Cherif Bodian 72 mn, Mohamed Faleh 90+5 mn)

Olympique de Béja 3-1 EGS Gafsa (OB : Rabii Homri (P) 45 mn, Charfeddine Oun 46 mn, Naman Keita 90+2 mn / EGSG : Hazem Mbarek 14 mn)

AS Soliman 0-0 (R) AS Gabès