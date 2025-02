Tunisie: Ligue 1 - 20e journée - UST - L'espoir renaît

Dans ce match à six points face à l'USBG, les Tataouinis, requinqués après leur exploit à Gabès, mettront tout leur poids pour aligner un deuxième succès salvateur.

L'UST ne cessera sans doute pas de surprendre dans l'actuel championnat. Après une kyrielle de faux pas qui l'ont reléguée à la dernière place du classement, les Tataouinis ont créé la grande surprise en s'octroyant trois points inespérés à Gabès aux dépens de la Zliza qui tablait beaucoup sur ce match qu'elle croyait dans la poche pour s'éloigner de la zone rouge.

Victoire inespérée parce que, durant la semaine qui a précédé cette rencontre, les entraînements à Tataouine ont été une nouvelle fois perturbés par la grogne des joueurs et une grève de plus de trois jours qui en dit long sur la crise financière que le club tataouini est en train de vivre. L'autre surprise est venue de l'auteur du but de la délivrance. Qualifié la veille du match, le jeune talent de l'académie Talent d'or de Bamako, Mohamed Koïta ( 18 ans ), a réussi, grâce à une superbe reprise de volée à l'entrée de la surface de réparation, à mettre le ballon hors de portée du gardien Abdelkader Chouaya qui a été assommé par ce boulet de canon qui l'a laissé sans réaction. Un but en or dans le dernier quart d'heure qui a ressuscité ces Tataouinis qu'on avait vite enterrés.

Un derby qui tombe à pic

Ce succès a redonné couleur et espoir aux Tataouinis . Il est venu à point pour leur donner des ailes pour le match de cet après- midi contre l'équipe voisine de l'USBG qui est dans une position moins inquiétante mais qui n'est pas encore à l'abri. Après la démission du vice-président Taoufik Gaceur, du président de la section seniors et d'une partie du staff technique, le Comité directeur de Akrema Wadhen, de plus en plus isolé et pointé du doigt comme premier responsable de la crise, est pratiquement mis à l'écart par un public local qui a décidé de passer en première ligne pour assurer la survie du club.

Une campagne de vente de tickets virtuels a été lancée pour collecter des fonds afin de récompenser les joueurs après le succès contre le Carrelage et pour les motiver avant la dure empoignade d'aujourd'hui en leur assurant une partie de leurs arriérés. Si l'UST parvient à enchaîner par un succès dans ce derby du Sud, elle sera bien relancée dans la lutte pour le maintien malgré toutes les difficultés qu'elle connaît, avec de fortes chances de quitter la dernière place.