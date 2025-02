Tunisie: Ligue 1 - 20e journée - EST - Toutes voiles dehors...

Prendre définitivement son envol en imposant sa loi, l'Espérance se produira en conquérante tout à l'heure face à son hôte zarzissien.

Pour atteindre le sommet, les "Sang et Or" ont dû cravacher dur. Un rang de leader que Laurentiu Reghecampf et ses joueurs veulent garder à tout prix. Et, à vrai dire, l'Espérance n'a pas droit à l'erreur si elle veut conserver son titre, étant donné qu'elle est poursuivie de très près par son dauphin, l'ESS, qui n'accuse que deux points de retard.

Quant à son hôte, l'ESZ, c'est un adversaire direct. Les Zarzissiens clôturent la troisième marche du podium et ne sont qu'à quatre points de retard. Bref, il y a tant de monde en haut du tableau, cinq voire les six premières équipes au classement qui sont dans un mouchoir de poche, que les points comptent désormais double et que tout faux-pas peut s'avérer fatal, à commencer pour l'Espérance.

Ben Ali et Mouhli blessés

Tout à l'heure et même si l'infirmerie ne désemplit pas, il est temps, avec la richesse de l'effectif dont elle dispose, que l'Espérance, version Laurentiu Reghecampf, prenne définitivement son envol. Par ailleurs, les "Sang et Or" se reproduiront en conquérants cet après-midi avec pour but d'éliminer leur hôte et adversaire direct. Le coach "sang et or" sera privé tout à l'heure des services de Mohamed Ben Ali, blessé lors du match de la Supercoupe. Mohamed Mouhli est lui aussi blessé. Il a été ménagé dimanche dernier contre le Stade Tunisien et le sera aussi cet après-midi.

Ceci dit, le staff technique récupère, enfin, Roger Aholou, retenu pour ce match et devra faire son retour à la compétition cet après-midi après avoir récupéré d'une blessure de fatigue. A noter que Rodrigo Rodrigues n'est pas prêt à reprendre la compétition, étant donné qu'il s'est blessé de nouveau lors de la dernière phase de la préparation physique.

Une bonne nouvelle pour finir : l'IRM a révélé que Béchir Ben Saïd est complètement rétabli de blessure. Il entame sa phase de rééducation avant de réintégrer le groupe.