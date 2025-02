Tunisie: Blé, maïs, soja - Ce qui va vraiment influencer les prix en 2025

Les perspectives du marché mondial des céréales en 2025 indiquent une stabilité relative des prix, avec un niveau globalement élevé pour les céréales par rapport aux oléagineux. C'est ce qui ressort du rapport sur la Situation du marché mondial des céréales en 2024, publié mercredi par l'Observatoire National de l'Agriculture (ONAGRI), sur la base des données du Conseil International des Céréales (CIC).

« Les prix des céréales, notamment le maïs et le blé, devraient se maintenir à des niveaux relativement élevés en raison de ratios stocks-utilisation mondiaux plus serrés. En revanche, les oléagineux comme le soja et le canola (variété de colza) pourraient connaître une baisse de prix par rapport aux céréales », estime l'ONAGRI.

Toutefois, l'Observatoire met en garde contre une volatilité persistante et des incertitudes liées aux conditions climatiques et aux politiques commerciales, qui pourraient influencer ces tendances. « Les prévisions pour 2025 restent incertaines et dépendront des aléas climatiques ainsi que des orientations politiques, notamment aux États-Unis », précise le rapport.

Par ailleurs, l'ONAGRI souligne que la production mondiale de céréales pour la campagne 2023/2024 a atteint un record historique de 2 309 millions de tonnes, dépassant les 2 269 millions de tonnes de 2022/2023. Cette hausse est principalement attribuée à une récolte exceptionnelle de blé tendre.

L'utilisation mondiale de céréales est également en hausse, avec une estimation de 2 320 millions de tonnes pour 2023/2024, soit une progression de 2 % par rapport à la campagne précédente. Cette augmentation s'explique par la croissance de la consommation alimentaire, notamment en Asie.

En revanche, les stocks mondiaux de céréales ont reculé de 2 %, à 604 millions de tonnes, en raison de la diminution des stocks de maïs, notamment en Chine, aux États-Unis et dans l'Union européenne, où la production a été inférieure aux attentes.

Enfin, les échanges mondiaux de céréales pour 2023/2024 ont enregistré une baisse de 1 %, atteignant 459 millions de tonnes. Cette diminution est principalement due à une réduction des importations de maïs par la Chine et à un recul des exportations de blé en provenance de la Fédération de Russie, de l'Ukraine et de l'Union européenne.