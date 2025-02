Tunisie: Médenine - Bougrara, Medenine et Sidi Makhlouf bientôt classées municipalités touristiques

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Sofiane Tekaya, a annoncé mercredi que les municipalités de Bougerara, Medenine et Sidi Makhlouf relevant du gouvernorat de Medenine seront classées comme municipalités touristiques.

Les dix municipalités du gouvernorat seront désormais classées comme municipalités touristiques.

Le ministre a souligné l'importance du gouvernorat en tant que destination touristique, qui représente 25 % du nombre total des nuitées enregistrées au niveau national, notant la situation du secteur des industries traditionnelles dans la région, qui compte 6.000 artisans.

Il a souligné l'importance des marchés traditionnels de Djerba Houmt El Souk et Djerba Midoun qui ont réalisé un volume d'investissement de 1,5 million de dinars l'année dernière et ont contribué à l'apport de devises.

Tekaya a appelé à orienter les investissements vers les zones prometteuses qui ouvrent de larges perspectives de croissance afin de développer davantage le tourisme et les industries traditionnelles à Médenine en oeuvrant à diversifier l'offre, à améliorer la qualité du produit touristique et à créer des projets modernes de loisirs et de divertissement qui valorisent le patrimoine culturel enraciné dans la région.

Il a souligné la nécessité de stimuler et de développer l'investissement et d'encourager les entreprises privées, les start-ups et les entreprises touristiques à s'engager davantage dans les efforts visant à réaliser le développement durable et la transition écologique dans le domaine du tourisme.

M. Tekaya a souligné que le ministère oeuvre à consolider la position de la Tunisie en tant que destination touristique de premier plan aux niveaux régional et mondial et à renforcer davantage la contribution du secteur au développement économique et social dans les différentes régions du pays.

Mercredi, le ministre du tourisme et de l'artisanat effectuera une visite de terrain dans le gouvernorat de Médenine pour suivre l'avancement d'un certain nombre de projets touristiques sur l'île de Djerba et constater les efforts déployés par le secteur pour mettre en place un tourisme durable et respectueux de l'environnement en inspectant plusieurs initiatives liées au compostage des déchets et au traitement des eaux usées.

Le programme de la visite comprend également une séance de travail avec les professionnels de la région afin de discuter des préoccupations des secteurs du tourisme et des industries traditionnelles et de préparer la prochaine saison touristique.